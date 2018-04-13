В Башкирии подтопило «Мечту» и «Комету»

Также 12 апреля подтопило участки в Новоюмраново Чекмагушевского района, в Менеузтамак Миякинского района, Верхне-Акбашева Кушнаренковского района и в населенных пунктах Зубово, Асаново, Миловка, СНТ «Комета» и «Мечта» Уфимского района.