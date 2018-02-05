В Уфе дольщики ЖК «Цветы Башкирии» предупредили власти о голодовке

Люди провели очередную серию пикетов.

Сегодня, 5 февраля, пять дольщиков ЖК «Цветы Башкирии» провели очередную серию одиночных пикетов у Дома Правительства республики. Всего в акции приняло участие три человека, в том числе Ирина Колева, Олеся Ефименко, Гульнара Гаймалетдинова. Люди стояли с плакатами «Жилой комплекс «Цветы Башкирии» Бездействие властей порождает бомжей», «Мы требуем предъявить обвинения руководителям ООО «Башстройкомлект», «Будем голодать, а властям приятного аппетита», «Проблема дольщиков – проблема государства», «SOS страна, помоги своим гражданам».

Напомним, что строительство жилого комплекса началось в 2014 году, а завершить должны были в 2016 году. Однако фактически, по словам дольщиков, стройка остановилась в 2015 году. Застройщик жилого комплекса ООО «Башстройкомплект» в 2016 году был признан банкротом.

Как рассказала «Медиакорсети» одна из участниц акции Олеся Ефименко, на такой шаг они вынуждены пойти из-за бездействия властей.

- Госкомстрой постоянно проводит с нами встречи, беседы, но дальше этого дело не идет. Стройка стоит, - говорит дольщица.

По ее словам, решение о том, когда начнется голодовка, они примут на этой неделе.