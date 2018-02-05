В Уфе дольщики ЖК «Цветы Башкирии» предупредили власти о голодовке Видео
Сегодня, 5 февраля, пять дольщиков ЖК «Цветы Башкирии» провели очередную серию одиночных пикетов у Дома Правительства республики. Всего в акции приняло участие три человека, в том числе Ирина Колева, Олеся Ефименко, Гульнара Гаймалетдинова. Люди стояли с плакатами «Жилой комплекс «Цветы Башкирии» Бездействие властей порождает бомжей», «Мы требуем предъявить обвинения руководителям ООО «Башстройкомлект», «Будем голодать, а властям приятного аппетита», «Проблема дольщиков – проблема государства», «SOS страна, помоги своим гражданам».
Напомним, что строительство жилого комплекса началось в 2014 году, а завершить должны были в 2016 году. Однако фактически, по словам дольщиков, стройка остановилась в 2015 году. Застройщик жилого комплекса ООО «Башстройкомплект» в 2016 году был признан банкротом.
Как рассказала «Медиакорсети» одна из участниц акции Олеся Ефименко, на такой шаг они вынуждены пойти из-за бездействия властей.
- Госкомстрой постоянно проводит с нами встречи, беседы, но дальше этого дело не идет. Стройка стоит, - говорит дольщица.
По ее словам, решение о том, когда начнется голодовка, они примут на этой неделе.
- Все зависит от завтрашнего решения арбитражного суда Башкирии. 6 февраля в суде состоится заседание, где решится останется ли в реестре кредиторов фирма-однодневка ООО «Поволжская строительная компания», задолженность перед которой составляет более 60 млн руб. Мы требуем, чтобы эту компанию исключили из реестра, так как фактически никаких работ на стройке она не проводила. Мы не хотим, чтобы наши деньги уходили фирмам-однодневкам, - сказала Олеся Ефименко.