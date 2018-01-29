В Уфе дольщики ЖСК "Лимонарий" возмущены низкими темпами строительства

Как следует из петиции, дом переходной этажности - от 14 до 24 этажей - должны был быть сдан в четвертом квартале прошлого года. Квартиры здесь купили более 250 человек. Поначалу все шло неплохо, однако в прошлом году темпы строительства снизились. С июля члены ЖСК ежемесячно проводят собрания, но после них ничего не меняется.