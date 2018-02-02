В Башкирии Ишимбай сняли с высоты птичьего полета

В Башкирии Ишимбай сняли с высоты птичьего полетаВидео
Сегодня, 11:53Рустэм Башкирцев
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Рамиль Шакиров снял видео своего города.
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Видео: Рамиль Шакиров, Youtube.com
Сюжеты: Видео
Житель Ишимбая Рамиль Шакиров выложил в Youtube видеоролик с видами города.
- Вчера летал второй раз на аппарате Dji Phantom 3 professional, - сообщил он Медиакорсети. Была пасмурная погода.
А вот видео, снятое им же, 31 января - в солнечную погоду.
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