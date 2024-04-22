Власти Уфы разрешили планировки территории в лесу возле ВДНХ

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Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Власти Уфы разрешили ООО «Примасоле» разработать проекты планировки и межевания (ППиМ) территории в Зелёной роще. Документ, одобренный главой администрации Ратмиром Мавлиевым, опубликован на сайте мэрии.
Согласно тексту разрешения, фирма может разработать ППиМ территории, ограниченной участками 02:55:010715:3466, 02:55:010715:1713, 02:55:000000:27494, границами городских лесов и улицей Менделеева. Географически это участки существующего жилого квартала «Венский лес» и многоконтурный земельный участок, относящийся к лесному фонду. В последний входят сквер «Венский лес», Дендропарк имени лесовода Георгия Рутто, лесистый берег реки Уфы и незастроенные земли от остановки «Лесная» до остановки «Зелёная роща». Ориентировочная площадь участка — 11,4 га.
В градостроительном задании указывается, что территория попадает в следующие зоны: Зона природных и озеленённых территорий рекреационного назначения, Общественно-жилая зона и Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки. Территория находится в районе опасных физико-геологических условий. Например, возможно развитие карстово-суффозионных процессов.
ООО «Примасоле» должно при разработке ППиМ обосновать транспортные и
пешеходные связи, параметры улично-дорожной сети, предусмотреть возведение велодорожек и определить объем работ по комплексному благоустройству территории, учитывая генплан Уфы до 2042 года, позаботиться о максимальном сохранении зелёных насаждений, определить снос имеющихся объектов. Также в числе требований — согласовать размещение медицинских учреждений. Также администрация напоминает, что в городских лесах запрещено размещать объекта капитального строительства.
Общественные обсуждения проектов планировки и межевания не будет.
Заказчик проекта — ООО «Примасоле» — зарегистрирован в Уфе. Фирмой владеет Фанус Сиразетдинов (99,9% уставного капитала принадлежит подконтрольному предпринимателю обществу «Уфа эстейт»). Ранее предприниматель был совладельцем ООО «Специализированный застройщик „Анмар“», который является частью группы компаний «Гранель», сооснователем которой является премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым. Кроме того, господину Сиразетдинову принадлежит половина уставного капитала в ООО «Регион-капитал» (вторая половина — в активе Ольги Шароновой). А долей в «Регион-капитале» с сентября 2019 года по апрель 2021 года владел Ильшат Нигматуллин, бизнес-партнёр Назарова, нынешний владелец группы компаний «Гранель».
Основанное в 2017 году общество «Примасоле» за все годы не фиксировала положительный финансовый баланс. По итогам 2023 года компания отчиталась о выручке 239 тыс рублей, а убытки составили 1,2 млн рублей.
В январе 2024 года Арбитражный суд Республики Башкортостан потребовал взыскать в пользу минземимущества республики задолженность с ООО «Примасоле» за аренду участка, о котором идёт речь в настоящей публикации. Общая сумма — 3,7 млн рублей (без учёта госпошлины). 9 апреля Арбитражный суд принял иск ООО «Управляющая компания „Навигатор“» к минзеимущества о признании незаконным решения сформировать два земельных участка возле ВДНХ, на которые претендуют ООО «СЗ „Анмар“» и ООО «Примасоле».
Осенью стало известно, что территорию возле ВДНХ осваивает группа компаний «Гранель». Там появится жилой комплекс «Лесная симфония» Застройщик территории — принадлежащее «Гранели» общество «Специализированный застройщик „Анмар“» — бывшее рабочее место нынешнего владельца ООО «Примасоле».
Редакция Mkset.ru отправила редакционный запрос в группу компаний «Гранель» с просьбой прокомментировать связь организаций и подробности проектов планировки и межевания. В пресс-службе ГК «Гранель» воздержались от комментария.