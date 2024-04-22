Власти Уфы разрешили планировки территории в лесу возле ВДНХ

Заказчик проекта — ООО «Примасоле» — зарегистрирован в Уфе. Фирмой владеет Фанус Сиразетдинов (99,9% уставного капитала принадлежит подконтрольному предпринимателю обществу «Уфа эстейт»). Ранее предприниматель был совладельцем ООО «Специализированный застройщик „Анмар“», который является частью группы компаний «Гранель», сооснователем которой является премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым. Кроме того, господину Сиразетдинову принадлежит половина уставного капитала в ООО «Регион-капитал» (вторая половина — в активе Ольги Шароновой). А долей в «Регион-капитале» с сентября 2019 года по апрель 2021 года владел Ильшат Нигматуллин, бизнес-партнёр Назарова, нынешний владелец группы компаний «Гранель».