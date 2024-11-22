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Запрет на продажу алкоголя

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2024
Операция «Алкоголь»: в Башкирии нашли 12`000 литров «палёнки»
22 ноября, 18:37
В Башкирии задумались над двухчасовым ограничением в продаже алкоголя
2 ноября, 07:59
«Сухой закон»: глава Башкирии высказался о запрете на продажу алкоголя
20 мая, 09:25
В Башкирии запретили торговать алкоголем на праздниках
16 мая, 10:55
2023
В Башкирии ограничат продажу спиртного на новогодние праздники
Об этом сообщили в Минторговли республики.
22 декабря 2023, 06:26
Стала известна дата, в которую в Башкирии ограничат продажу алкоголя
Запрет на продажу спиртных напитков на территории республики будет действовать в течение одного дня — 24 июня, сообщает пресс-служба Курултая
21 июня 2023, 03:40
На следующей неделе в Башкирии запретят продажу алкоголя
Заявление о запрете розничной продажи спиртных напитков сделало Министерство торговли и услуг РБ.
15 июня 2023, 03:21

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