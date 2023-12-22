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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

В новогодние праздники в Башкирии нельзя будет приобрести алкоголь

В Башкирии ограничат продажу спиртного на новогодние праздники

22 декабря 2023, 06:26
Фото: 1MI

В новогодние праздники в Башкирии нельзя будет приобрести алкоголь

Об этом сообщили в Минторговли республики.

Во время зимних праздников власти Башкирии введут временные ограничения на продажу алкогольных напитков в розничных точках. Республиканское министерство торговли напомнило об этом.

Покупка алкоголя в специализированных магазинах будет недоступна с вечера 3 января до утра 5 января, а также 6 января вечером.

Отметим, что данные ограничения касаются только магазинов, тогда как заведения общественного питания, включая бары, кафе и рестораны, будут продолжать обслуживание клиентов, предоставляя алкогольные напитки без изменений.

#Общество#Башкирия#Алкоголь#Новости Башкирии#Новости Уфы#Запрет на продажу алкоголя#Виалина Ахсанова
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