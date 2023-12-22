В Башкирии ограничат продажу спиртного на новогодние праздники

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Во время зимних праздников власти Башкирии введут временные ограничения на продажу алкогольных напитков в розничных точках. Республиканское министерство торговли напомнило об этом.
Покупка алкоголя в специализированных магазинах будет недоступна с вечера 3 января до утра 5 января, а также 6 января вечером.
Отметим, что данные ограничения касаются только магазинов, тогда как заведения общественного питания, включая бары, кафе и рестораны, будут продолжать обслуживание клиентов, предоставляя алкогольные напитки без изменений.