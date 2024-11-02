В Башкирии задумались над двухчасовым ограничением в продаже алкоголя

Алкогольная тема находится под контролем правительства республики. 1 марта 2024 года был принят закон, запрещающий продавать в ночное время алкоголь в заведениях вблизи жилых домов. В октябре этого года было проведено заседание, на котором рассмотрели проект, устанавливающий минимальный размер капитала заведений в сфере продажи алкогольных напитков. До конца осени данный закон будет принят.