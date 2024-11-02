В Башкирии задумались над двухчасовым ограничением в продаже алкоголя

Posted 2 ноября, 07:59
Published 2 ноября, 07:59
Modified 2 ноября, 08:05
Updated 2 ноября, 08:05
В Башкирии изучают случай Вологодской области по снижению времени торговли спиртным до 2 часов. По данным парламентариев, хотя данный способ уменьшит злоупотребления спиртными напитками, вводить такие суровые ограничения в Башкирии не собираются.
— В Республике ограничения устанавливаются точечно: например, на праздники «День знаний», «Последний звонок» и в день проведения Сабантуя продажа запрещена до утра следующего дня, в новогодние праздники время покупки сокращено до определенного времени. С помощью таких мер сокращаются правонарушения в результате употребления алкоголя. На сегодня нет необходимости к радикальным мерам по отношению дополнительных ограничений по продаже крепких напитков, — подчеркнул председатель Курултайя Константин Толкачев.
Алкогольная тема находится под контролем правительства республики. 1 марта 2024 года был принят закон, запрещающий продавать в ночное время алкоголь в заведениях вблизи жилых домов. В октябре этого года было проведено заседание, на котором рассмотрели проект, устанавливающий минимальный размер капитала заведений в сфере продажи алкогольных напитков. До конца осени данный закон будет принят.
Также в Курултае отметили, что можно изучать противоалкогльные практики других регионов, но лучше всего определить ситуацию внутри республики и обратить внимание на мнение граждан на счет такой щепетильной темы.
Недавно Mkset сообщил про жителя Белорецка, который из-за пьяной езды лишился дорогой инормарки.