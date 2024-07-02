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Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

В Уфе запретили купаться

Пляжный сезон закрыли посреди лета в Уфе

2 июля 2024, 05:56
Фото: 1MI

В Уфе запретили купаться

Все речные пляжи в башкирской столице закрыли на неопределённое время, сообщает мэрия города.

Как пояснили городские власти, к таким мерам решили прийти из-за поднявшегося уровня водоёмов вследствие обильных ливней. Под воду стал уходить мусор и другие объекты, что сильно ухудшает качество воды. Кроме того, многократно увеличилась скорость течения, что также подвергает купающихся опасности.

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Между тем в Управлении гражданской защиты города уточняют, что пляжи на озёрах по-прежнему функционируют — запрет касается лишь рек. Так, уфимцы по-прежнему могут купаться на Кашкадане, а также озёрах Тёплое и Красивое.

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