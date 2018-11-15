Осторожно, остановка: что не так с «Театром Кукол» в Уфе?

Журналист Владимир Скрипник проинспектировал состояние одной из городских остановок общественного транспорта.
Небольшой разбор проблемных уфимских остановок на примере «Театра кукол». Здесь можно уехать сразу в три разные стороны, так что расскажу коротко о каждой из остановок.
Начнем с остановки в сторону центра города. Недавно ее отреставрировали, но сделали это спустя рукава. Повсюду видны недочеты, которые наспех заделали.
«Остновка» без буквы «а» - это норма. Буквы уже отклеиваются, одна кавычка отвалилась. Напомню, реставрацию провели недели две назад.
На информационном стенде сплошная реклама концертов.
Чуть не забыл, это любимая остановка местных бомжей. На лавочках они спят, общаются и питаются.
Расписание автобусов есть, но висит настолько высоко, а шрифт такой мелкий... Судите сами.
«Антирекламная система защиты» явно не справляется со своей работой. Так какой тогда от нее толк?
Переходим на другую сторону, остановка «Театр Кукол» в сторону Черниковки.
Лавочки постепенно разваливаются.
А вот и знаменитое электронное табло, которое должно предупреждать о прибытии автобусов. Работали ли оно когда-нибудь?
Еще один информационный стенд, бесполезен полностью.
Расписание автобусов есть, но тоже высоко и неудобно.
И последний пункт нашего пути — остановка «Театр Кукол» в сторону Сипайлово. Полностью захвачена «260» маршрутками.
Сама остановка меньше всего приспособлена для ожидания транспорта, тут нет даже крыши, негде укрыться от снега и дождя.
Скамеек тоже нет. Приходится стоять в ожидании своей «260» или редкого троллейбуса. И никаких расписаний — когда водитель будет готов, тогда и поедем.