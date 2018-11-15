mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Осторожно, остановка: что не так с «Театром Кукол» в Уфе?

15 ноября 2018, 09:18
Фото: Фотографии: Владимир Скрипник
10.30 Остановка «Театр Кукол».

Журналист Владимир Скрипник проинспектировал состояние одной из городских остановок общественного транспорта.

Небольшой разбор проблемных уфимских остановок на примере «Театра кукол». Здесь можно уехать сразу в три разные стороны, так что расскажу коротко о каждой из остановок.

Фото: Фотографии: Владимир Скрипник

Начнем с остановки в сторону центра города. Недавно ее отреставрировали, но сделали это спустя рукава. Повсюду видны недочеты, которые наспех заделали.

Фото: Фотографии: Владимир Скрипник

«Остновка» без буквы «а» - это норма. Буквы уже отклеиваются, одна кавычка отвалилась. Напомню, реставрацию провели недели две назад.

Фото: Фотографии: Владимир Скрипник

На информационном стенде сплошная реклама концертов.

Фото: Фотографии: Владимир Скрипник

Чуть не забыл, это любимая остановка местных бомжей. На лавочках они спят, общаются и питаются.

Фото: Фотографии: Владимир Скрипник

Расписание автобусов есть, но висит настолько высоко, а шрифт такой мелкий... Судите сами.

Фото: Фотографии: Владимир Скрипник

«Антирекламная система защиты» явно не справляется со своей работой. Так какой тогда от нее толк?

Переходим на другую сторону, остановка «Театр Кукол» в сторону Черниковки.

Фото: Фотографии: Владимир Скрипник

Лавочки постепенно разваливаются.

Фото: Фотографии: Владимир Скрипник

А вот и знаменитое электронное табло, которое должно предупреждать о прибытии автобусов. Работали ли оно когда-нибудь?

Еще один информационный стенд, бесполезен полностью.

Фото: Фотографии: Владимир Скрипник

Расписание автобусов есть, но тоже высоко и неудобно.

Фото: Фотографии: Владимир Скрипник

И последний пункт нашего пути — остановка «Театр Кукол» в сторону Сипайлово. Полностью захвачена «260» маршрутками.

Сама остановка меньше всего приспособлена для ожидания транспорта, тут нет даже крыши, негде укрыться от снега и дождя.

Фото: Фотографии: Владимир Скрипник

Скамеек тоже нет. Приходится стоять в ожидании своей «260» или редкого троллейбуса. И никаких расписаний — когда водитель будет готов, тогда и поедем.

Материалы по теме
Водитель "Башавтотранса" проехал на общественном транспорте Уфы в качестве пассажираВодитель уфимского транспорта дал мне мокрые "сотки" и заорал: "Высохнет!"Мнение: Почему полное отслеживание транспорта в Уфе пока невозможно?
#Новости#Транспорт#Уфалогия: Транспорт#Владимир Скрипник#Город
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44