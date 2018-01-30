Мусор в Уфе: Как избавиться от бычков на земле – мнение горожанина

Немного личного опыта: выгуливая собаку, всегда беру с собой пакетик, нет ничего зазорного в том, чтобы убрать за своим питомцем. Сходила моя собачка на газон перед фасадом дома №145 по ул.Цюрупы, убрал, знаю, что ближайшая урна «хамелеон», не спрячется, она на крыльце «Росбанка», подошел и выкинул. Всё бы ничего, но тут выбегает уборщица с этого банка, видимо, увидела, как я убираю за собакой и иду в сторону крыльца. Короче, мне запретили это делать. Нет и всё. Вытащил пакетик и оставил на крыльце этого банка. Позвонил в банк, ответили, что разберутся. Вот так и живем.