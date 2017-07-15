В велопараде I BIKE UFA приняли участие более 7,5 тыс велосипедистов

На площади имени Ленина сегодня в седьмой раз стартовал велопарад I BIKE UFA. На старт вышли более 7,5 тысячи велосипедистов, сообщает пресс-служба администрации города. Участников поздравил глава региона Рустэм Хамитов, сам он также принял участие в велопараде.
- В заезде участвовали не только уфимцы, но и жители близлежащих городов республики, - говорится в сообщении. - Некоторые из них добрались до столицы на своих «железных конях». Те, кто пришел на праздник без велосипеда, могли взять его в пункте велопроката, расположенном неподалеку от старта.
Напомним, 28 мая в Уфе планировалось провести крупный велофестиваль I BIKE UFA, но его отменили буквально за сутки до начала. Официальной версией была названа угроза терактов.