В велопараде I BIKE UFA приняли участие более 7,5 тыс велосипедистов

- В заезде участвовали не только уфимцы, но и жители близлежащих городов республики, - говорится в сообщении. - Некоторые из них добрались до столицы на своих «железных конях». Те, кто пришел на праздник без велосипеда, могли взять его в пункте велопроката, расположенном неподалеку от старта.