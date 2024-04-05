Великий пост: как жителям Уфы следовать этой традиции?

Ответим на самые важные вопросы — сколько длится Великий пост, что делать если нет возможности поститься и в чем его сакральный смысл

Почему Великий пост начинается в разное время?

Как правильно поститься: что можно и нельзя есть в пост

∟ Пост в православной церкви предполагает полное воздержание:

∟ Во время Великого поста верующим рекомендуется помнить и следующие правила:

Кто может не соблюдать Великий пост?