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Posted Сегодня, 17:42

Published Сегодня, 17:42

Modified Сегодня, 17:44

Updated Сегодня, 17:44

Рецепты вкусных постных блюд

Четыре рецепта постных блюд — бургер, фунчоза, булгур и даже пудинг!

8 апреля 2024, 17:42
Фото: Изображение Midjourney
Рецепты вкусных постных блюд
Откройте мир полезных и разнообразных блюд без использования мяса

Рецепты постных блюд для ужина

Во время поста приготовление еды может стать проблемой из-за ограниченного выбора продуктов. Поскольку многие люди воздерживаются от потребления мяса, молока и яиц, ассортимент продуктов значительно сокращается.

Мы предлагаем вам попробовать что-то новое!

Фунчоза с овощами и соевым соусом

Фунчоза с овощами и соевым соусомФунчоза с овощами и соевым соусом
Фунчоза с овощами и соевым соусом
Фото: Изображение Midjourney

Вам понадобятся:

  • 150 г фунчозы
  • 1 морковь
  • 1 красный перец
  • 1 огурец
  • 2 стебля зеленого лука
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. растительного масла
  • соль, перец по вкусу

Как готовить:

Залейте фунчозу горячей водой и оставьте на 5–7 минут, затем перелейте в дуршлаг и промойте холодной водой. Нарежьте морковь и перец, очистите огурец от кожуры и тоже покрошите. Разогрейте сковороду и обжарьте на ней овощи на растительном масле. Добавьте фунчозу к овощам и перемешайте. Влейте соевый соус, посолите и поперчите по вкусу. Готовьте все вместе еще 2–3 минуты.

Подавайте фунчозу с овощами, посыпав измельченным зеленым луком.

Булгур с грибами

Булгур с грибамиБулгур с грибами
Булгур с грибами
Фото: Изображение Midjourney

Вам понадобится:

  • 250 г булгура
  • 2 чашки кипятка
  • 200 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснок
  • 2 ст. ложки растительного масла
  • Соль, перец и специи по вкусу

Как готовить:

В большой миске залейте кипятком булгур и оставьте на 10–15 минут, чтобы он набух. Затем нарежьте мелко лук и чеснок. Грибы вымойте и нарежьте на небольшие кусочки. В сковороде разогрейте масло и обжарьте лук с чесноком до золотистого цвета, затем добавьте грибы и жарьте до мягкости.

Добавьте приготовленный булгур в сковороду с грибами и перемешайте. Посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу. Перемешивайте и тушите еще 5–7 минут.

Бургер с грибами и карамелизированным луком

Бургер с грибами и карамелизированным лукомБургер с грибами и карамелизированным луком
Бургер с грибами и карамелизированным луком
Фото: 1MI

Вам понадобятся:

  • 200–250 грамм грибов
  • 1 средняя луковица
  • Пшеничный или ржаной хлеб
  • Соль, перец: по вкусу
  • Растительное масло

Как готовить:

Для приготовления постного бургера с грибами и карамелизированным луком начните с нарезки лука тонкими полукольцами и обжарки его на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости и золотистости. Добавьте немного сахара и тушите лук до карамелизации.

Очистите и нарежьте грибы, затем обжарьте их на сковороде до золотистого цвета, посолите и поперчите по вкусу. Обжарьте булочки для бургера на гриле или сковороде. Затем сложите на булочку обжаренные грибы, карамелизированный лук и добавьте любые другие ингредиенты по вашему вкусу, например, салат, помидоры, соусы. Накройте второй половинкой булочки и подавайте к столу.

Этот бургер отлично подойдет для поста и будет вкусным и сытным блюдом.

 

Шоколадный пудинг

ПудингПудинг
Пудинг
Фото: Изображение Midjourney

Нам понадобится:

  • 1 чашка кокосового молока
  • ¼ чашки какао-порошка
  • ¼ чашки кленового сиропа
  • ¼ чашки крахмала
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • Щепотка соли

Как готовить:

В сотейнике смешайте кокосовое молоко, какао-порошок, кленовый сироп, крахмал, ванильный экстракт и соль. Поставьте сотейник на средний огонь и постоянно помешивайте смесь до тех пор, пока она не загустеет (около 5–7 минут).

Разлейте пудинг в порционные баночки или чашки и оставьте остывать при комнатной температуре. Поставьте пудинг в холодильник на несколько часов, чтобы он застыл и охладился. При подаче украсьте пудинг свежими фруктами или орехами.

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