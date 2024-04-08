Четыре рецепта постных блюд — бургер, фунчоза, булгур и даже пудинг!

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Во время поста приготовление еды может стать проблемой из-за ограниченного выбора продуктов. Поскольку многие люди воздерживаются от потребления мяса, молока и яиц, ассортимент продуктов значительно сокращается.
Мы предлагаем вам попробовать что-то новое!
Вам понадобятся:
Как готовить:
Залейте фунчозу горячей водой и оставьте на 5–7 минут, затем перелейте в дуршлаг и промойте холодной водой. Нарежьте морковь и перец, очистите огурец от кожуры и тоже покрошите. Разогрейте сковороду и обжарьте на ней овощи на растительном масле. Добавьте фунчозу к овощам и перемешайте. Влейте соевый соус, посолите и поперчите по вкусу. Готовьте все вместе еще 2–3 минуты.
Подавайте фунчозу с овощами, посыпав измельченным зеленым луком.
Вам понадобится:
Как готовить:
В большой миске залейте кипятком булгур и оставьте на 10–15 минут, чтобы он набух. Затем нарежьте мелко лук и чеснок. Грибы вымойте и нарежьте на небольшие кусочки. В сковороде разогрейте масло и обжарьте лук с чесноком до золотистого цвета, затем добавьте грибы и жарьте до мягкости.
Добавьте приготовленный булгур в сковороду с грибами и перемешайте. Посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу. Перемешивайте и тушите еще 5–7 минут.
Вам понадобятся:
Как готовить:
Для приготовления постного бургера с грибами и карамелизированным луком начните с нарезки лука тонкими полукольцами и обжарки его на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости и золотистости. Добавьте немного сахара и тушите лук до карамелизации.
Очистите и нарежьте грибы, затем обжарьте их на сковороде до золотистого цвета, посолите и поперчите по вкусу. Обжарьте булочки для бургера на гриле или сковороде. Затем сложите на булочку обжаренные грибы, карамелизированный лук и добавьте любые другие ингредиенты по вашему вкусу, например, салат, помидоры, соусы. Накройте второй половинкой булочки и подавайте к столу.
Этот бургер отлично подойдет для поста и будет вкусным и сытным блюдом.
Нам понадобится:
Как готовить:
В сотейнике смешайте кокосовое молоко, какао-порошок, кленовый сироп, крахмал, ванильный экстракт и соль. Поставьте сотейник на средний огонь и постоянно помешивайте смесь до тех пор, пока она не загустеет (около 5–7 минут).
Разлейте пудинг в порционные баночки или чашки и оставьте остывать при комнатной температуре. Поставьте пудинг в холодильник на несколько часов, чтобы он застыл и охладился. При подаче украсьте пудинг свежими фруктами или орехами.