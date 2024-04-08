Четыре рецепта постных блюд — бургер, фунчоза, булгур и даже пудинг!

Залейте фунчозу горячей водой и оставьте на 5–7 минут, затем перелейте в дуршлаг и промойте холодной водой. Нарежьте морковь и перец, очистите огурец от кожуры и тоже покрошите. Разогрейте сковороду и обжарьте на ней овощи на растительном масле. Добавьте фунчозу к овощам и перемешайте. Влейте соевый соус, посолите и поперчите по вкусу. Готовьте все вместе еще 2–3 минуты.