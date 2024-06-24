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Торнадо

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Июнь 2024
Мощный ливень превратил башкирскую деревню в бассейн
Абзелиловский район Башкортостана продолжает страдать от буйства стихии, сообщают спасательные ведомства региона.
24 июня 2024, 04:34
Репетиция апокалипсиса прошла в Башкирии
Стихия продолжает бушевать в Абзелиловском районе Башкирии. После недавнего смерча по местности прошелся жуткий ураган с градом. Соцсети заполонили кадры очевидцев.
18 июня 2024, 05:01
Торнадо в Башкирии нанесло ущерб
Власти Абзелиловского района Башкирии отчитались в правительстве после прошедшегося по муниципалитету смерча.
10 июня 2024, 09:12
Техас в Башкирии: поваленные ЛЭП и разбитые машины
Кадрами последствий вихря в Башкирии поделилось МЧС региона.
8 июня 2024, 12:10

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