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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Над Башкирией пронесся страшный торнадо

Техас в Башкирии: поваленные ЛЭП и разбитые машины

8 июня 2024, 12:10
Фото: МЧС

Над Башкирией пронесся страшный торнадо

Кадрами последствий вихря в Башкирии поделилось МЧС региона.

Непогода принесла разрушения в Абзелиловском районе республики — под поселком Целинным. Страшную картину вихря запечатлел видеорегистратор одного из проезжавших мимо водителей.

Фото: МЧС
Видео: видео: Mash

Погодное явление наблюдалось всего около десяти минут. Тем не менее, по данным спасателей, сильные потоки воздуха снесли несколько электроопор и дорожных знаков, разбили «ГАЗель», легковушку и повредили постройки одной из автозаправок вдоль трассы.

Ранее в соцсетях публиковали видео того, как ураган в Нефтекамске снёс шлагбаум.

В Башкирии ураган снёс шлагбаум
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#Происшествия#Видео#Грозы#Башкортостан#Дороги#Ураган#Новости Башкирии#Транспорт#Природа#Торнадо#Непогода#Дожди#Абзелиловский район#Шторм#Инциденты#Смерч#Вихрь
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