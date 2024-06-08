Техас в Башкирии: поваленные ЛЭП и разбитые машины

Погодное явление наблюдалось всего около десяти минут. Тем не менее, по данным спасателей, сильные потоки воздуха снесли несколько электроопор и дорожных знаков, разбили «ГАЗель», легковушку и повредили постройки одной из автозаправок вдоль трассы.