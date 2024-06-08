Техас в Башкирии: поваленные ЛЭП и разбитые машины

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Непогода принесла разрушения в Абзелиловском районе республики — под поселком Целинным. Страшную картину вихря запечатлел видеорегистратор одного из проезжавших мимо водителей.
Погодное явление наблюдалось всего около десяти минут. Тем не менее, по данным спасателей, сильные потоки воздуха снесли несколько электроопор и дорожных знаков, разбили «ГАЗель», легковушку и повредили постройки одной из автозаправок вдоль трассы.
Ранее в соцсетях публиковали видео того, как ураган в Нефтекамске снёс шлагбаум.