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Торнадо в Башкирии нанесло ущерб

Торнадо в Башкирии нанесло ущерб

10 июня 2024, 09:12
Фото: Руслан Халилов/Vk
Власти Абзелиловского района Башкирии отчитались в правительстве после прошедшегося по муниципалитету смерча.

Как резюмировал заместитель местного главы Руслан Халилов, после резгула стихии все последствия были устранены. Просить дополнительную помощь в решении проблемы чиновник не стал.

— Всё восстановили, дополнительная помощь не нужна, — сказал Халилов.
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Напомним, необычное для региона явление произошло на днях под поселком Целинным. Смерч опрокинул 20 ЛЭП и электроопор, повредил строения на автозаправке и разбил два автомобиля.

— Благодаря Всевышнему и оперативным службам района все невзгоды пройдены, все под контролем. Благодарим всех, кто на дежурстве, — писал Халилов у себя в соцсетях после непогоды.
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