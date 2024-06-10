Торнадо в Башкирии нанесло ущерб

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Как резюмировал заместитель местного главы Руслан Халилов, после резгула стихии все последствия были устранены. Просить дополнительную помощь в решении проблемы чиновник не стал.
— Всё восстановили, дополнительная помощь не нужна, — сказал Халилов.
Напомним, необычное для региона явление произошло на днях под поселком Целинным. Смерч опрокинул 20 ЛЭП и электроопор, повредил строения на автозаправке и разбил два автомобиля.
— Благодаря Всевышнему и оперативным службам района все невзгоды пройдены, все под контролем. Благодарим всех, кто на дежурстве, — писал Халилов у себя в соцсетях после непогоды.