Репетиция апокалипсиса прошла в Башкирии

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 06:15
Речь идёт по поселке Целинный. Сельчанин записал видео из подъезда жилого дома. Видно, как мощные потоки ветра несут по улице обломки и другие предметы. Несмотря на опасность, оператор решается немного выглянуть из-за двери и снять происходящее получше. Перед домом в самой гуще стихии оказался отечественный «ВАЗ».
— Вот такая репетиция апокалипсиса прошла у нас. Град весь огород побил, — сопроводили в соцсетях один из кадров с места.
— Что-то ураганы зачастили. Байки о климатическом оружии всё меньше походят на байки, — описал житель Башкирии свои впечатления.
— А в Чишминском районе даже дождя не было… — доложил житель другой части республики.
Ранее МЧС региона предупреждало об ухудшении погодных условий во вторник, 18 марта. Синоптики прогнозировали грозы и шквалистый ветер, потоки которого будут достигать 15-20 метров в секунду.