Репетиция апокалипсиса прошла в Башкирии

Речь идёт по поселке Целинный. Сельчанин записал видео из подъезда жилого дома. Видно, как мощные потоки ветра несут по улице обломки и другие предметы. Несмотря на опасность, оператор решается немного выглянуть из-за двери и снять происходящее получше. Перед домом в самой гуще стихии оказался отечественный «ВАЗ».