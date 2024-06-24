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Posted Сегодня, 04:34

Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Из-за шторма в Башкирии затопило почти 80 участков

Мощный ливень превратил башкирскую деревню в бассейн

24 июня 2024, 04:34
Фото: ГК РБ по ЧС

Из-за шторма в Башкирии затопило почти 80 участков

Абзелиловский район Башкортостана продолжает страдать от буйства стихии, сообщают спасательные ведомства региона.

По данным МЧС республики, после сильных ливней в селе Озёрном затопило 76 участков и два частных дома. Вода поднялась на 0,7 м. Между тем вода уже активно спадает и вскоре ситуация должна прийти в норму.

Видео: МЧС

Эвакуировать, как пишет МЧС, никого не стали — от временного перемещения владельцы затопленных участков отказались. Однако об одной спасённой семье отчитались в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям — сотрудники пожарной части села Касимовский родник довезли до дороги мужчину с женой. Получив помощь спасателей, супруги самостоятельно продолжили путь до Магнитогорска.

Фото: МЧС
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Ранее в многострадальном районе уже дважды за июнь замечали жуткий смерч.

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