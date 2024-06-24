Мощный ливень превратил башкирскую деревню в бассейн

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
По данным МЧС республики, после сильных ливней в селе Озёрном затопило 76 участков и два частных дома. Вода поднялась на 0,7 м. Между тем вода уже активно спадает и вскоре ситуация должна прийти в норму.
Эвакуировать, как пишет МЧС, никого не стали — от временного перемещения владельцы затопленных участков отказались. Однако об одной спасённой семье отчитались в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям — сотрудники пожарной части села Касимовский родник довезли до дороги мужчину с женой. Получив помощь спасателей, супруги самостоятельно продолжили путь до Магнитогорска.