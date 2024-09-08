Самолет из Санкт-Петербурга в Уфу экстренно сел в Кирове

Бортовая техника дала сигнал о возгорании в багажном отсеке Sukhoi Superjet 100. Пассажиров рейса доставят в Уфу на резервном борте, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».