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Sukhoi Superjet 100

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Сентябрь
Проклятый авиарейс нашли в Башкирии
8 сентября, 14:04
Июль
Башкирию и Батуми связало авиасообщение
4 июля, 20:19
Май
Рейс Москва-Уфа потерял связь со спутником
17 мая, 08:48
Самолет из Санкт-Петербурга в Уфу экстренно сел в Кирове
Бортовая техника дала сигнал о возгорании в багажном отсеке Sukhoi Superjet 100. Пассажиров рейса доставят в Уфу на резервном борте, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
16 мая, 09:40

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