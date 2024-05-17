Рейс Москва-Уфа потерял связь со спутником

Заметим, что за последние сутки — это уже второй известный авиа инцидент, связанный со следующими в Башкирию бортами Sukhoi Superjet 100. Накануне, 16 мая, следовавший из Санкт-Петербурга в Уфу Sukhoi Superjet 100 после 1,5 часов вылета из «Пулково» пришлось сажать в Кирове из-за срабатывания датчика задымления в багажном отделении. Никто не пострадал. Пассажиров доставили в Уфу на резервном самолете авиакомпании «Россия», обслуживающей маршрут.