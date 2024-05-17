Рейс Москва-Уфа потерял связь со спутником

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Самолет из Москвы не смог вовремя вылететь в Уфу из-за нарушения связи со спутником, сообщает Telegram-канал «Авиа инцидент». Борт Sukhoi Superjet 100 должен был подняться в небо в 04:00 мск. Когда пилоты завели самолет на взлетно-посадочную полосу, то заметили отключение спутника и вернулись в зону стоянки. Вылет отложили на час. Самолет «Газпром авиа», обслуживающей рейс GZP245, смог вылететь в 05:04 мск.
Заметим, что за последние сутки — это уже второй известный авиа инцидент, связанный со следующими в Башкирию бортами Sukhoi Superjet 100. Накануне, 16 мая, следовавший из Санкт-Петербурга в Уфу Sukhoi Superjet 100 после 1,5 часов вылета из «Пулково» пришлось сажать в Кирове из-за срабатывания датчика задымления в багажном отделении. Никто не пострадал. Пассажиров доставили в Уфу на резервном самолете авиакомпании «Россия», обслуживающей маршрут.