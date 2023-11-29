В Башкирии рабочие «выбили» из строительной компании долг по зарплате

«Стройкомплект» в 2022 году зафиксировал рекордную прибыль в 425 тыс рублей, а стоимость её выросла на 1116% — с 38 до 462 тыс рублей. Впрочем, это не помешало фирме оказаться под угрозой банкротства — этой осенью с соответствующим иском снова обратились налоговики, так как предприятие задолжало кредиторам 11,2 млн рублей. Однако спустя месяц Федеральная налоговая служба отказалась от претензий.