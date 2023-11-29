В Башкирии рабочие «выбили» из строительной компании долг по зарплате

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В Стерлитамаке строительная компания задолжала работникам 2,2 млн рублей.
Речь идёт об ООО «Стройкомплект». Оказалось, что во второй половине июля 36 работников остались без зарплаты. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.
Установлено, что у организации образовался долг по оплате труда перед 36 сотрудниками за вторую половину июля 2023 г. Общая сумма задолженности превысила 2,2 млн рублей.
ООО «Стройкомплект» появилась в 2014 году. В прошлом году в организации числились 202 сотрудника. Трижды фирма участвовала в госконтрактах — два раза поставляла вагоны-бытовки для республиканского Управления по эксплуатации гидротехнических сооружений и собирала декорации к спектаклю Русдрамтеатра Стерлитамака. Общая сумма контрактов — 507,7 тысяч рублей.
Владельцем фирмы выступает Яхин Аксан, до прошлого года совладельцем была Яхина Сарвар, которая ныне владеет фирмами «Металсервис» и «Уралтехпром». Третий участник в уставном капитале — Александр Беляев, совладелец градостроительной компании «Антей» и учредитель торгово-промышленной компании «Альянс». Директор фирмы Искандар Бикмухаметов также руководит ООО «Генстройподрядчик». Это общество сейчас отбивается от банкротства, с иском о котором обратилась налоговая служба в Арбитражный суд.
«Стройкомплект» в 2022 году зафиксировал рекордную прибыль в 425 тыс рублей, а стоимость её выросла на 1116% — с 38 до 462 тыс рублей. Впрочем, это не помешало фирме оказаться под угрозой банкротства — этой осенью с соответствующим иском снова обратились налоговики, так как предприятие задолжало кредиторам 11,2 млн рублей. Однако спустя месяц Федеральная налоговая служба отказалась от претензий.
После прокурорской проверки на директора «Стройкомплекта» завели административное дело по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ — невыплата зарплаты лицом, ранее привлекавшимся к административной ответственности за аналогичное нарушение. Ему внесли представление и наказали штрафом в 20 тысяч рублей. Рабочие получили свои законные деньги.
Недавно предприятие из соседнего Ишимбая задолжало своим работникам более 20 млн рублей.