Голливудская улыбка вышла боком девушке в Башкирии

Posted 24 сентября, 05:45
Published 24 сентября, 05:45
Modified 24 сентября, 11:27
Updated 24 сентября, 11:27
В поисках идеальной стоматологической клиники девушка оставила заявки на множестве сайтов, надеясь найти надежного специалиста. В итоге она выбрала клинику в Благовещенске, где ей установили зубные брекеты. Всё шло по плану, и, казалось, что мечта о голливудской улыбке, вот-вот сбудется.
Однако вскоре после визита в клинику на телефон пациентки поступил звонок с незнакомого номера. Это были мошенники, которые заметили её запросы в интернете и решили воспользоваться ситуацией. Под предлогом предложений по улучшению лечения, они представились работниками той самой клиники, где девушка проходила процедуру.
Доверчивая девушка, не подозревая о подвохе, поделилась всей информацией о своем лечении, включая детали оплаты и координаты клиники. Мошенники использовали эту информацию, чтобы убедить её в необходимости дополнительных процедур. Они предложили ей «выгодные скидки» на переустановку брекетов и обещали бесплатное обслуживание на долгие годы.
В результате под давлением убедительных аргументов девушка перевела на неизвестные счета 965 тысяч рублей. Когда же она попыталась связаться с настоящей клиникой, то поняла, что стала жертвой хорошо спланированной аферы.