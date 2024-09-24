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Posted 24 сентября, 05:45

Published 24 сентября, 05:45

Modified 24 сентября, 11:27

Updated 24 сентября, 11:27

Голливудская улыбка вышла боком девушке в Башкирии

Голливудская улыбка вышла боком девушке в Башкирии

24 сентября 2024, 05:45
Фото: FreePik
Сюжет
Башкирия
Молодая жительница Благовещенского района, мечтая о ровных зубах, стала жертвой мошенников, сообщают инсайдерские телеграмм-каналы, 23 сентября.

В поисках идеальной стоматологической клиники девушка оставила заявки на множестве сайтов, надеясь найти надежного специалиста. В итоге она выбрала клинику в Благовещенске, где ей установили зубные брекеты. Всё шло по плану, и, казалось, что мечта о голливудской улыбке, вот-вот сбудется.

Однако вскоре после визита в клинику на телефон пациентки поступил звонок с незнакомого номера. Это были мошенники, которые заметили её запросы в интернете и решили воспользоваться ситуацией. Под предлогом предложений по улучшению лечения, они представились работниками той самой клиники, где девушка проходила процедуру.

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Доверчивая девушка, не подозревая о подвохе, поделилась всей информацией о своем лечении, включая детали оплаты и координаты клиники. Мошенники использовали эту информацию, чтобы убедить её в необходимости дополнительных процедур. Они предложили ей «выгодные скидки» на переустановку брекетов и обещали бесплатное обслуживание на долгие годы.

В результате под давлением убедительных аргументов девушка перевела на неизвестные счета 965 тысяч рублей. Когда же она попыталась связаться с настоящей клиникой, то поняла, что стала жертвой хорошо спланированной аферы.

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