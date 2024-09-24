Голливудская улыбка вышла боком девушке в Башкирии

Однако вскоре после визита в клинику на телефон пациентки поступил звонок с незнакомого номера. Это были мошенники, которые заметили её запросы в интернете и решили воспользоваться ситуацией. Под предлогом предложений по улучшению лечения, они представились работниками той самой клиники, где девушка проходила процедуру.