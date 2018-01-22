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В Башкирии студентам назначили стипендию президента России

22 января 2018, 12:15
Из 19 стипендиатов 10 человек оказались студентами УГАТУ.

19 юных жителей Башкирии стали обладателями президентской стипендии федерального уровня. Максимальное число – 10 стипендиатов - оказалось в авиационном вузе (УГАТУ), причем 6 из них достались слушателям кафедры электромеханики.

Как сообщили в пресс-службе УГАТУ, удостоенные этой стипендии ребята в основном участвуют в разработке электрогенераторов силовых установок для нового среднемагистрального самолета МС-21 в содружестве с УМПО, которое в свою очередь рассматривает их как свой кадровый резерв.

Радостная новость, по словам студентов, добавила им вдохновения и подвигла на новые достижения.

- Если мы занимаемся наукой и вкладываем в нее свои силы, энергию и свое время, мы получаем результат в виде финансов. Это позволяет нам полностью фокусироваться на науке, – поделился впечатлениями научный сотрудник УГАТУ Руслан Каримов.

Примечательно, что УГАТУ недавно вдобавок выиграл еще и грант президента России в размере 50 миллионов рублей на поддержку молодых ученых. Как утонили в вузе, эти деньги будут направлены на выплаты перспективным разработчикам авиадвигателей.

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