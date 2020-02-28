В Башкирии учреждены новые стипендии

Формат выбора стипендиатов будет конкурсный и пройдет в два этапа: в ВУЗах и министерстве образования и науки. По итогам конкурсного отбора претендентам будут назначены стипендии на один учебный год с 1 сентября – 1200 рублей ежемесячно.