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Posted 28 февраля 2020, 04:49

Published 28 февраля 2020, 04:49

Modified 17 октября 2022, 20:30

Updated 17 октября 2022, 20:30

В Башкирии учреждены новые стипендии

В Башкирии учреждены новые стипендии

28 февраля 2020, 04:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Стипендии в честь литературоведа и общественного деятеля Равиля Бикбаева будут выплачиваться ежегодно двум студентам.

Выплаты будут получать каждый год студенты высших учебных заведений республики, передали подробности в пресс-службе правительства Башкирии.

Стипендии будут назначаться студентам, которые внесли вклад в развитие и изучение по сохранению литературы и популяризации родных языков в регионе.

Формат выбора стипендиатов будет конкурсный и пройдет в два этапа: в ВУЗах и министерстве образования и науки. По итогам конкурсного отбора претендентам будут назначены стипендии на один учебный год с 1 сентября – 1200 рублей ежемесячно.

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#Общество#Новости#Стипендия
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