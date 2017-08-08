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В российских вузах с 1 сентября стипендии увеличатся почти на 6%

8 августа 2017, 12:37
О том, что стипендии будут проиндексированы, сообщила министр образования России Ольга Васильева.

С 1 сентября этого года студенческие стипендии будут проиндексированы на 5,9%, сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования страны Ольгу Васильеву.

- Сразу хочу сказать, это очень важно, в федеральном бюджете с 1 сентября предусмотрена индексация стипендий на 5,9%. И мы уже заключили со всеми образовательными учреждениями соглашения о предоставлении субсидий на выплату стипендий, - цитирует ее слова новостное агентство.

В Россиии в 2015/2016 учебных годах, по данным Минобранауки, обучалось 4,8 млн студентов вузов и 2,8 млн – колледжей. Средний размер государственной академической стипендии составляет в вузах примерно 1,5 тыс. рублей, социальной - 2,2 тыс. рублей; в колледжах - 540 и 809 рублей соответственно.

Большая часть поступающих в московские вузы, около 60%, являются жителями регионов, и это заслуга единого госэкзамена, отметила Васильева.

"Отменяться ЕГЭ не будут. Сейчас у ребят и на Дальнем Востоке, и в Сибири появилась реальная возможность [поступить]. Приведу вам цифры, которые для вас будут убедительны. Раньше было как: 70% [среди поступивших] москвичей, 30% - жители других городов. Сейчас наоборот - у нас 30-34% москвичей, и более 60% ребят, которые приезжают учиться из других городов. Это социальный лифт", - сказала министр.

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