В российских вузах с 1 сентября стипендии увеличатся почти на 6%

"Отменяться ЕГЭ не будут. Сейчас у ребят и на Дальнем Востоке, и в Сибири появилась реальная возможность [поступить]. Приведу вам цифры, которые для вас будут убедительны. Раньше было как: 70% [среди поступивших] москвичей, 30% - жители других городов. Сейчас наоборот - у нас 30-34% москвичей, и более 60% ребят, которые приезжают учиться из других городов. Это социальный лифт", - сказала министр.