mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Семейное насилие

Выбрать дату
Октябрь
Бьёт — значит любит: женщина умоляет выпустить из тюрьмы мужа-тирана в Башкирии
30 октября, 15:10
Сын забил насмерть беспомощную мать
1 октября, 08:23
Сентябрь
Мужчина сжег семейный очаг в Башкирии
18 сентября, 08:57
Август
Мужчина убил сожительницу во время ссоры в Башкирии
В Кугарчинском районе житель обвиняется в причинении смерти своей сожительнице после конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков, сообщает СУ СК России по РБ.
3 августа, 09:37

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика