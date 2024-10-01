Сын забил насмерть беспомощную мать

Posted 1 октября, 08:23
Published 1 октября, 08:23
Modified 1 октября, 08:33
Updated 1 октября, 08:33
Как стало известно, трагедия произошла ночью в июле 2024 года. Под воздействием алкоголя мужчина, испытывая личные неприязненные чувства к своей матери, совершил преступление. Мать, страдающая от проблем с опорно-двигательным аппаратом и находившаяся в беспомощном состоянии, стала жертвой агрессии. По версии следствия, мужчина не просто накричал на женщину, а повалил ее на пол и нанес не менее 40 ударов по различным частям тела.
После расправы он лег спать, не осознавая всей тяжести своего поступка. Проснувшись несколько часов спустя, он обнаружил свою мать без признаков жизни и лишь тогда решил обратиться за помощью к своей двоюродной сестре.
Обвиняемый частично признал свою вину, однако он уже имел криминальное прошлое — ранее его судили за убийство. Теперь его дело направлено в Кумертауский межрайонный суд Башкирии для дальнейшего рассмотрения.
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