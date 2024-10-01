Сын забил насмерть беспомощную мать

Как стало известно, трагедия произошла ночью в июле 2024 года. Под воздействием алкоголя мужчина, испытывая личные неприязненные чувства к своей матери, совершил преступление. Мать, страдающая от проблем с опорно-двигательным аппаратом и находившаяся в беспомощном состоянии, стала жертвой агрессии. По версии следствия, мужчина не просто накричал на женщину, а повалил ее на пол и нанес не менее 40 ударов по различным частям тела.