mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 08:57

Published 18 сентября, 08:57

Modified 18 сентября, 10:08

Updated 18 сентября, 10:08

Мужчина сжег семейный очаг в Башкирии

Мужчина сжег семейный очаг в Башкирии

18 сентября 2024, 08:57
Фото: МВД РБ
Сюжет
Башкирия
В Баймакском районе полицейские задержали мужчину, который поджег дом своей сестры после спора о разделе земельного участка, сообщает в среду, 18 сентября, МВД по Башкирии.

В селе Старый Сибай Баймакского района Башкирии в понедельник, 16 сентября в дежурную часть Отдела МВД поступило сообщение о возгорании деревянного дома. На месте происшествия сотрудники полиции встретили 70-летнюю хозяйку, которая рассказала шокирующую историю о том, как ее 62-летний брат решил «наказать» сестру за споры о разделе земельного участка.

Фото: МВД по РБ

По словам женщины, ее брат находился в состоянии алкогольного опьянения и, не раздумывая, поджег ее жилище. Когда домочадцы почувствовали запах гари, между ними и мужчиной возник конфликт, который быстро перерос в драку. Как известно, никто не пострадал.

Подозреваемый был задержан на месте преступления и признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 167 часть 2 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Следствие продолжается, и правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сидела женщин скучала и… заминировала дом
Узнать подробнее
Читайте также:
Моржиха едва не погибла в БашкирииПилот объявил тревогу над УфойЧП на авиазаводе в Уфе заинтересовало следствие
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Пожар#Уголовное дело#Башкортостан#Полиция#Мвд#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Поджог#Алкогольное опьянение#Преступления#Инциденты#Семейное насилие
Подпишитесь
Популярное