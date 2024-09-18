Мужчина сжег семейный очаг в Башкирии

Posted 18 сентября, 08:57
Published 18 сентября, 08:57
Modified 18 сентября, 10:08
Updated 18 сентября, 10:08
В селе Старый Сибай Баймакского района Башкирии в понедельник, 16 сентября в дежурную часть Отдела МВД поступило сообщение о возгорании деревянного дома. На месте происшествия сотрудники полиции встретили 70-летнюю хозяйку, которая рассказала шокирующую историю о том, как ее 62-летний брат решил «наказать» сестру за споры о разделе земельного участка.
По словам женщины, ее брат находился в состоянии алкогольного опьянения и, не раздумывая, поджег ее жилище. Когда домочадцы почувствовали запах гари, между ними и мужчиной возник конфликт, который быстро перерос в драку. Как известно, никто не пострадал.
Подозреваемый был задержан на месте преступления и признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 167 часть 2 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Следствие продолжается, и правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.