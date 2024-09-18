Мужчина сжег семейный очаг в Башкирии

По словам женщины, ее брат находился в состоянии алкогольного опьянения и, не раздумывая, поджег ее жилище. Когда домочадцы почувствовали запах гари, между ними и мужчиной возник конфликт, который быстро перерос в драку. Как известно, никто не пострадал.