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Селфи

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2024
Главу Башкирии попросили защитить деревню от любителей селфи с самолетами
7 октября, 05:01
В Салавате паводок затопил Набережную
Прибывающая вода мало интересует отдыхающих в городской зоне притяжения, показывают кадры с местных событий.
30 июля, 18:30
Глава Башкирии сделал селфи на инаугурации Путина
Глава Башкирии рассказал, как на самом деле Президент относится к региону.
7 мая, 12:51
2018
Дети Ляйсан Утяшевой поздравили ее с днем рождения
3 июля 2018, 07:36
2017
В Уфе погиб 17-летний парень во время селфи на крыше поезда
Удар током он получил, перескакивая с одной крыши вагона на другую.
8 сентября 2017, 10:52

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