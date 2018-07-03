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Дети Ляйсан Утяшевой поздравили ее с днем рождения

3 июля 2018, 12:36
Гимнастке исполнилось на днях 33 года.

28 июня уроженке Башкирии, знаменитой гимнастке и телеведущей Ляйсан Утяшевой исполнилось 33 года. До сих пор она принимает поздравления.

Первым ее поздравил муж - 39-летний телеведущий Павел Воля, который опубликовал в инстаграме фотографию Ляйсан с трогательной подписью.

- Такая ты счастливая на этой фотке, моя дорогая! Мы ехали на машине, увидели эту красоту, и, как дети, рванули быстрее в эти цветы! Ты вскинула руки в небо не для позы, а потому что радовалась и что-то кричала, а я тебя в этот момент сфоткал. Сегодня у тебя день рождения. Я хочу пожелать тебе, чтобы ты жила, как на этой фотографии. Не думай ни о чем серьезном, не решай никаких проблем, а просто радуйся, смейся, кричи весело и громко, кружись и вскидывай руки, танцуй и улыбайся. Ведь ты девчонка. Маленькая, проворная, озорная девчонка. Так и оставайся ей. Все взрослые вещи я беру на себя. А ты просто беги навстречу цветочкам, чтобы я запечатлел эти моменты. Люблю тебя, - признался Павел (Орфография и пунктуация авторские. — ред.).

Чуть позже после той прогулки Ляйсан устроила праздничную вечеринку в ресторане, на которой также присутствовали и ее дети – сын Роберт и дочка София.

Подруга именинницы, хореограф Екатерина Решетникова выложила в соцсети кадры с мероприятия, на которых видно, как Роберт и София читают стихи для мамы, а Ляйсан их с радостью обнимает.

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