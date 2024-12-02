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Речная навигация

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2024
Сегодня в Уфе: прямая линия с Хабировым и «Скайнет» на службе депутатов
2 декабря, 19:00
На повестке у Мавлиева: гранты и снежный коллапс
2 декабря, 16:55
Когда откроются паромные переправы в Уфе
10 апреля, 03:40
2022
Прогулки по воде: как в Уфе проходят экскурсии по реке Белой?
15 июля 2022, 07:57
В Уфе накануне заморозков пришвартовались четыре многопалубных теплохода
4 мая 2022, 12:30
2020
В Башкирии хотят связать железной дорогой Уфу и Агидель через Благовещенск и Бирск
17 февраля 2020, 05:20
2019
Дно реки Белой углубят для реализации инвестпроекта по экспорту зерна водным путем
11 августа 2019, 05:05
Речную и паромную навигацию в Уфе откроют в конце апреля
22 марта 2019, 07:13
2017
На реках Башкирии закрыта навигация
8 ноября 2017, 03:42
В Уфе пройдет праздник в честь открытия большой пассажирской навигации
27 мая 2017, 04:24
В Уфе речная навигация откроется 29 апреля
25 апреля 2017, 06:28

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