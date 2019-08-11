Дно реки Белой углубят для реализации инвестпроекта по экспорту зерна водным путем

По словам учредителя ООО «Илишевский элеватор» Михаила Телегина, в настоящее время зерно отгружается в Башкирии водным транспортом только для регионов России. В частности, в 2018 году было поставлено около 48 тыс. т. При этом общая емкость элеватора составляет 117 тыс. т. Кроме того, транспортировка водным путем дешевле и выгоднее железнодорожного варианта: грузоподъемность одного вагона-зерновоза — 71 т, а один сухогруз, рассчитанный на 3 тыс. т, перевозит железнодорожный состав из 42 таких вагонов.