Прогулки по воде: как в Уфе проходят экскурсии по реке Белой?

Согласно концепции развития круизного туризма до 2024 года, в России планируется развивать речную инфраструктуру. Уфа вошла в число городов, которые будут принимать круизные лайнеры — несколько из них уже проезжали через Уфу этой весной. Стоит напомнить, что Госкомитет по туризму РБ называет круизное направление прорывным: в этом году предполагается 13 заходов круизных судов в Уфе — в прошлом году их было всего пять. Пока что основной проблемой этого направления остается недостаточная глубина реки Белой — поэтому лайнеры могут заходить в столичную гавань только по весне, когда растаявший снег повышает уровень воды.
Прогулки по Белой в Уфе открыты для всех желающих с 1 мая этого года. Компания «Речфлот» организует речные прогулки на теплоходах в будни с 12 до 22 часов, в выходные — с 11 до 22 часов. Планируется, что они будут доступны до завершения речной навигации этого года. Пассажирам предлагаются прогулки продолжительностью 45 минут на теплоходах «Мираж» и «Мария». Посадка и высадка пассажиров проходит на причале у Конгресс-холла (ул, Аульная, д. 1), вход на причал через дебаркадер на набережной. Теплоход идет вдоль набережной к Монументу Дружбы, разворачивается и возвращается конгресс-холлу. На теплоходе есть туалет и бар.
Также прогулочные рейсы осуществляет компания «АгидельФлот» на двухпалубном теплоходе «Колёсовъ» и речных трамвайчиках «Дельфин» и «Москва-29». Пассажиров ждут на причале Монумент дружбы, после посадки теплоход идет вверх по Белой до конца о. Чижовский и делает оборот, после идет вниз по реке, делает разворот около памятника Салавату Юлаеву и причаливает у Монумента. В числе достопримечательностей по ходу маршрута можно увидеть Висячий Мост, сад Салавата Юлаева, Конгресс-Холл «Торатау».
Теплоходы, на которых уфимцам и гостям города можно покататься по Белой, — это, как правило, двухпалубные суда с высоким уровнем безопасности и максимальной комфортабельностью. Основной зал традиционно располагается на главной палубе — здесь можно посидеть за столиками, работает бар и туалет (некоторые теплоходы предоставляют услуги проведения торжественных мероприятий в рамках речной прогулки). Верхняя палуба — открытая и оснащена защитой от солнца.
Средняя вместимость предполагает загрузку не менее 80 пассажиров. Наиболее крупные теплоходы «Москва 29» вмещает 150 человек, «КолесовЪ» — 250.
На теплоходах «Мираж» и «Мария» в регулярном режиме проходят экскурсии. Они проходят по вторникам и четвергам на рейсах в 12, 13 и 14 часов. Гид расскажет об истории Уфы и ее выдающихся людях. Так, например, экскурсия коснется эпохи, когда Уфа только появилась на карте страны как небольшой город, расскажет о творчестве Сергея Аксакова, гении Рудольфа Нуреева, малоизвестную историю возникновения памятника Салавату Юлаеву.
Каждую субботу на рейсах «АгидельФлота» организуется детская программа. Время проведения — с 11.30 до 13 часов (отправление в 12 часов), стоимость билета — 490 рублей для взрослых и детей старше 3 лет (дети до 3 лет допускаются бесплатно).
Для взрослых поездка теплоходами компании «Речфлот» стоит 400 руб., для пенсионеров и детей (от 5 до 10 лет) — 350 руб., детям до 5 лет бесплатно (потребуется предъявить подтверждающий документ, обязательно сопровождение взрослого).
Что касается рейсов «АгидельФлот», взрослый билет здесь также стоит 400 рублей, для детей 7-12 лет и пенсионеров — 350 руб., дети до 7 лет могут прокатиться бесплатно (при обязательном сопровождении взрослого). многодетным семьям полагаются скидки: при предъявлении справки несовершеннолетние дети проходят бесплатно, билет для взрослого сопровождающего стоит 350 рублей.
Важно! Посадка на борт заканчивается за 5 минут до отплытия.
Отзывы из соцсетей наполнены приятными впечатлениями и хорошей погодой:
— Главной моей целью приезда в Уфу было то, что я хотела прокатить дочку на теплоходе и показать всю эту неописуемую красоту на воде. Оставили его на выходные, т. к. обещали потепление, так что с погодой нам тоже повезло, было жарко и немного дул тёплый, очень приятный ветерок. Было классно, в компании близких людей, приехали довольные и счастливые, хоть и немного уставшие, но радости полные штаны, — делится Алия Павлова.
— Около 20 ребят с Учебных квартир и Центра полезной дневной занятости РИТМ в сопровождении педагогов, мастеров и родителей совершили прогулку на теплоходе «Москва-29» по реке Белой. Группа туристов мимолётно окунулась в длительную и увлекательную речную прогулку по реке с замечательными пейзажами. И, кажется, все любовались и были счастливы. Погода была тоже прекрасной. Все остались очень довольны! — пишут в региональной общественной организации родителей детей с инвалидностью «СоДействие».