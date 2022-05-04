mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе накануне заморозков пришвартовались четыре многопалубных теплохода

4 мая 12:30
Фото: ufaved.info
В рамках речной навигации в Уфу примерно полтора месяца будут заходить круизные теплоходы.

Сегодня, 4 мая, в Уфе у причала Монумент Дружбы пришвартованы четыре многопалубных теплохода.

Так, в столице Башкирии сделал остановку теплоход «Александр Пушкин» — единственный четырехпалубный теплоход, который ходит на Соловецкие острова и способен швартоваться непосредственно у причала Соловков. Построен в 1974 году в Австрии. В его нынешнем маршруте предусмотрены остановки в Свияжске, Казани, Нижнекамске, Бирске, Елабуге и Чебоксарах.

Также сегодня в Уфе причалили три трехпалубных теплохода судоходной компании «Созвездие» — «Северная сказка», «Александр Бенуа» и «Николай Некрасов». Кроме стоянок в Казани, Елабуге, Свияжске и Нижнем Новгороде, они заходят в небольшие реки — Белую, Вятку и Оку.

Все четыре теплохода отправятся дальше по своим маршрутам 4 мая около 20 часов по местному времени. Кроме того, завтра, 5 мая, в Уфе на сутки причалит теплоход «Русь великая» и простоит на берегу Белой до вечера 6 мая. Планируется, что круизные теплоходы будут заходить в Уфу еще около месяца.

При этом метеорологи предупреждают о заморозках в воздухе и на поверхности почвы до 0…-3°. Днем также прогнозируется усиление ветра до 20 м/с. Холодные майские праздники связаны с воздушными массами, которые поступают из северных районов. Температуры воздуха в эти дни в регионе на 1-2° ниже нормы.

Материалы по теме
В Уфу 3 мая причалит четырехпалубный теплоход «Александр Пушкин»
#Новости#Речная навигация#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48