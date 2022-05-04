В Уфе накануне заморозков пришвартовались четыре многопалубных теплохода

Все четыре теплохода отправятся дальше по своим маршрутам 4 мая около 20 часов по местному времени. Кроме того, завтра, 5 мая, в Уфе на сутки причалит теплоход «Русь великая» и простоит на берегу Белой до вечера 6 мая. Планируется, что круизные теплоходы будут заходить в Уфу еще около месяца.