В Уфе накануне заморозков пришвартовались четыре многопалубных теплохода

Сегодня, 4 мая, в Уфе у причала Монумент Дружбы пришвартованы четыре многопалубных теплохода.
Так, в столице Башкирии сделал остановку теплоход «Александр Пушкин» — единственный четырехпалубный теплоход, который ходит на Соловецкие острова и способен швартоваться непосредственно у причала Соловков. Построен в 1974 году в Австрии. В его нынешнем маршруте предусмотрены остановки в Свияжске, Казани, Нижнекамске, Бирске, Елабуге и Чебоксарах.
Также сегодня в Уфе причалили три трехпалубных теплохода судоходной компании «Созвездие» — «Северная сказка», «Александр Бенуа» и «Николай Некрасов». Кроме стоянок в Казани, Елабуге, Свияжске и Нижнем Новгороде, они заходят в небольшие реки — Белую, Вятку и Оку.
Все четыре теплохода отправятся дальше по своим маршрутам 4 мая около 20 часов по местному времени. Кроме того, завтра, 5 мая, в Уфе на сутки причалит теплоход «Русь великая» и простоит на берегу Белой до вечера 6 мая. Планируется, что круизные теплоходы будут заходить в Уфу еще около месяца.
При этом метеорологи предупреждают о заморозках в воздухе и на поверхности почвы до 0…-3°. Днем также прогнозируется усиление ветра до 20 м/с. Холодные майские праздники связаны с воздушными массами, которые поступают из северных районов. Температуры воздуха в эти дни в регионе на 1-2° ниже нормы.