Глава минздрава Башкирии провёл экскурсию по центру детской онкологии и гематологии

Кроме непосредственно медицинских кабинетов, лабораторий и палат, Республиканский центр детской онкологии и гематологии оснащён помещениями, позволяющими в комфортных условиях проходить лечение. Для этого есть кафе, столовая, а также госпитальная школа «УчимЗнаем» и молельные для мусульман и христиан. Важно, что детский онкоцентр выглядит н=г как привычная больница с серыми стенами, а как комфортное место с передовыми методами диагностики и лечения. В украшении учреждения участвовали сами маленькие пациенты, которые по своему усмотрению разукрасили стены онкоцентра. То, что республиканский центр сделан с любовью и душой, ощущается и в дружелюбной обстановке.