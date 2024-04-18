Глава минздрава Башкирии провёл экскурсию по центру детской онкологии и гематологии

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
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Updated Сегодня, 04:15
16 апреля министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин провёл для журналистов экскурсию по новому Республиканскому центру детской онкологии и гематологии. Центр, открытый в феврале 2024 года, представляет собой современный комплекс, позволяющий проводить сложнейшие операции для лечения детей. Спустя 2 месяца после открытия, жители республики и журналисты (в том числе и корреспондент Mkset) смогли воочию убедиться в достижениях медицины.
Республиканский центр детской онкологии и гематологии является частью Республиканской детской клинической больницы (РДКБ). Его строительство началось в 2021 году. Осенью 2021 года Радий Хабиров опубликовал в соцсетях проект нового детского оконцентра.
Курировал строительство учреждения Максим Забелин, тогда возглавлявший минздрав Башкирии, ныне Руководитель Администрации Главы республики. В декабре 2023 года здание было готово к эксплуатации. Торжественное открытие состоялось 2 февраля 2024 года. В режиме видеосвязи в открытии принял участие Владимир Путин.
Центр предназначен для диагностики и лечения онкологических, гематологических и иммунологических заболеваний у детей. Для этого имеется большой комплекс высокотехнологичного оборудования. Общий коечный фонд составляет 92 койки. Современный центр удалось построить благодаря нацпроекту «Развитие детского здравоохранения».
По мнению главы минздрава, реализация проекта по строительству республиканского центра не получилась бы без взаимодействия с «федеральным центром» — с Национальным медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачёва. Например, бывший директор НМИЦ, академик РАН Александр Румянцев помогал в реализации проекта от начала до открытия.
О значении открытия Республиканского центра детской онкологии и гематологии говорит тот факт, что ранее большое количество пациентов вынуждены были обращаться за помощью в федеральные центры Москвы и Санкт-Петербурга. Так, в 2023 году 320 детей из Башкортостана были госпитализированы в этих учреждениях. Теперь у них появилась возможность проходить лечение в родной республике. Что особенно важно, лечение в республиканском центре проходит бесплатно. Как отметил Айрат Рахматуллин, первый пациент был принят в январе 2024 года.
Экскурсию по «центру будущего» министр здравоохранения начал с лаборатории иммунологии, молекулярной биологии. По мнению Айрата Рахматуллина, лаборатория — «если не сердце, то очень важная составляющая центра», так как быстрого и качественного лабораторного анализа невозможно поставить диагноз пациенту и оказать ему помощь. Важную роль в работе лаборатории играет команда специалистов, которая, как выразился министр, не только квалифицированная и современная, но и «настроена на развитие».
В числе лабораторного оборудования, показанного журналистам, были, например, аппараты, позволяющие определить уровень содержания того или иного препарата. А микроскопы, имеющиеся в распоряжении специалистов, позволяют сделать фотографии, которые можно отправить коллегам в электронном виде. Это позволяет советоваться и консультироваться со специалистами из федерального центра.
Также лаборатория иммунологии, молекулярной биологии оснащена современными приборами для микротомирования — инструментами для приготовления тончайших срезов тканей. Кроме того, имеется креостат, с помощью которого можно заморозить биологический материал для интраоперационных гистологических исследований. Это делается для того, чтобы во время операции хирург мог получить информацию о природе опухоли (доброкачественная или злокачественная). На это уходит 20-30 минут. Это позволяет скорректировать объёмы операционного вмешательства и тактику лечения.
— Наша задача — сократить время [на анализы]. В течение 30 минут хирург должен принимать решение.
На 5 этаже находится операционный блок. После операции пациента размещают в палату пробуждения. В ней он «отходит» после наркоза. Всё оборудование в палате пробуждения приближено к койке пациента — это необходимо для оказания экстренной помощи и мультидисциплинарной работы медицинской бригады. Операционные оснащены «по последнему слову техники» — например, ультразвуковыми скальпелями, мощными электрокоагуляторами и другими приборами.
— Мы должны сделать процесс хирургии минимально инвазивными. Кроме того, важно использовать все современные технологии, применяемые в мире.
По словам чиновника, за менее, чем 3 месяца в центре проведено более 150 манипуляций и 37 операций. Также оказалось, что в центре готовы проводить операции по удалению опухолей мозга. Для этого операционные оснащены нейрохирургическим оборудованием.
Айрат Рахматуллин отметил, что в Уфе — солидная школа нейрохирургии. Но в основном специалистов для республиканского центра готовят на федеральном уровне. Отвечая на вопросы корреспондента Mkset.ru о кадровой обстановке, министр здравоохранения рассказал следующее:
— У нас ранее функционировало отделение гематологии, поэтому специалисты уже имелись. Также у нас подрастает молодёжь — клинические ординаторы. А из центра имени Димы Рогачёва мы просто «не вылезаем» — до открытия часть специалистов обучили там, а теперь собираемся коллег пригласить к себе. Нехватки среднего медицинского персонала нет. Но есть своя специфика, поэтому старшие медсёстры занимаются наставничеством и обучением.
Кроме непосредственно медицинских кабинетов, лабораторий и палат, Республиканский центр детской онкологии и гематологии оснащён помещениями, позволяющими в комфортных условиях проходить лечение. Для этого есть кафе, столовая, а также госпитальная школа «УчимЗнаем» и молельные для мусульман и христиан. Важно, что детский онкоцентр выглядит н=г как привычная больница с серыми стенами, а как комфортное место с передовыми методами диагностики и лечения. В украшении учреждения участвовали сами маленькие пациенты, которые по своему усмотрению разукрасили стены онкоцентра. То, что республиканский центр сделан с любовью и душой, ощущается и в дружелюбной обстановке.
Корреспондент Mkset узнал о возможности лечения в стенах республиканского центра пациентов из других регионов.
— Соседи начинают «слышать» и обращаться. Мы сейчас будем отрабатывать маршрутизацию с минздравом Российской Федерации.
Несмотря на высокий уровень технологической оснащённости и современность учреждения, Айрат Рахматуллин заверил, что ответственные за деятельность Республиканского центра детской онкологии и гематологии не собираются останавливаться на достигнутом. Например, центр готовится к проведению операции по пересадке костного мозга.
— Мы сейчас планомерно к этому идём и готовимся. Первый этап — это когда к нам приедут представители федерального центра, и мы совместно с ними проведём операцию. Следующий этап — когда будем оперировать самостоятельно. В истории республики такая трансплантация не проводилась ни разу, поэтому это будет достижение для всего региона.
Для подобных операций нужна мультидисциплинарная команда, которую необходимо обучить. Планируется, что первая операция пройдёт летом. На сегодняшний день более 300 пациентов получают данный метод лечения за пределами Башкирии.
Соответствует ли грандиозный проект ожиданиям и современным требованиям, лучше всего могут оценить маленькие пациенты и родители. Так, мама ребёнка из Белокатайского района лично поблагодарила Айрата Рахматуллина за созданные условия. Родители отмечают, что для них созданы приятные условия, а персонал онкоцентра заботится о комфорте тех, кому нуждается помощь.