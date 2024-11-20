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Разрешение использовать ATACMS для атаки России вызвало ответ рынка
20 ноября, 09:06
Май
Космос для всех: Илон Маск продает билеты в 4 космические стороны
15 мая, 13:22
В Уфе открыли памятник-истребитель
Борт МиГ-29УБ летал на двигателях, которые сейчас выпускают на уфимском заводе. И теперь он украсит его территорию.
8 мая, 10:30

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