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Posted 20 ноября, 09:06

Published 20 ноября, 09:06

Modified 20 ноября, 09:08

Updated 20 ноября, 09:08

Сетка на топливных резервуарах призвана защитить от дронов

Разрешение использовать ATACMS для атаки России вызвало ответ рынка

20 ноября 2024, 09:06
Фото: Телеграм. Сетка на топливных резервуарах призвана защитить от дронов
Страховые компании значительно увеличили как стоимость полисов, так и лимиты выплат за убытки, причиненные ударами БПЛА, до 50 миллиардов рублей.

ВСУ получили одобрение на использование американских тактических ракет ATACMS на территории России. Эксперты утверждают, что вероятность наступления страхового случая значительно возросла, хотя применение дронов уже переместило опасность для НПЗ и других промышленных объектов вглубь страны, отмечает специалист Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Участники страхового рынка сообщают, что стоимость страховок по риску «Терроризм и диверсия», включая воздушные атаки, в течение года увеличилась многократно. Подробнее — в материале «Новых Известий».

ATACMS (армейская тактическая ракетная система) — это управляемая артиллерийская система, предназначенная для дальнобойных ударов в классе «земля-земля». Существуют различные версии, отличающиеся дальностью стрельбы (от 160 до 300 километров) и типом боевой части — осколочно-фугасной или кассетной, с разнообразными суббоеприпасами. В феврале 2024 года президент США Джо Байден тайно дал согласие на отправку в Украину более 100 ракет ATACMS с увеличенной дальностью, а также значительного количества кассетных боеприпасов.

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