Разрешение использовать ATACMS для атаки России вызвало ответ рынка

ATACMS (армейская тактическая ракетная система) — это управляемая артиллерийская система, предназначенная для дальнобойных ударов в классе «земля-земля». Существуют различные версии, отличающиеся дальностью стрельбы (от 160 до 300 километров) и типом боевой части — осколочно-фугасной или кассетной, с разнообразными суббоеприпасами. В феврале 2024 года президент США Джо Байден тайно дал согласие на отправку в Украину более 100 ракет ATACMS с увеличенной дальностью, а также значительного количества кассетных боеприпасов.