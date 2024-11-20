Разрешение использовать ATACMS для атаки России вызвало ответ рынка

Posted 20 ноября, 09:06
Published 20 ноября, 09:06
Modified 20 ноября, 09:08
Updated 20 ноября, 09:08
ВСУ получили одобрение на использование американских тактических ракет ATACMS на территории России. Эксперты утверждают, что вероятность наступления страхового случая значительно возросла, хотя применение дронов уже переместило опасность для НПЗ и других промышленных объектов вглубь страны, отмечает специалист Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Участники страхового рынка сообщают, что стоимость страховок по риску «Терроризм и диверсия», включая воздушные атаки, в течение года увеличилась многократно. Подробнее — в материале «Новых Известий».
ATACMS (армейская тактическая ракетная система) — это управляемая артиллерийская система, предназначенная для дальнобойных ударов в классе «земля-земля». Существуют различные версии, отличающиеся дальностью стрельбы (от 160 до 300 километров) и типом боевой части — осколочно-фугасной или кассетной, с разнообразными суббоеприпасами. В феврале 2024 года президент США Джо Байден тайно дал согласие на отправку в Украину более 100 ракет ATACMS с увеличенной дальностью, а также значительного количества кассетных боеприпасов.