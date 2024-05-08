mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Фото: Ратмир Мавлиев, Telegram

В Уфе открыли памятник-истребитель

8 мая 2024, 10:30
Фото: Ратмир Мавлиев, Telegram
Борт МиГ-29УБ летал на двигателях, которые сейчас выпускают на уфимском заводе. И теперь он украсит его территорию.

Возле «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» в среду, 8 мая, открыли памятник «Истребитель МиГ-29УБ», сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Этот истребитель был оснащен двигателями РД-33 разработки «ОДК-Климов». Производство таких двигателей начали на уфимском заводе ОДК в 2022 году.

— Это третье воздушное судно на этой территории, еще один символ покорения неба и подарок ко Дню Победы для жителей нашего города. Это дань моторостроителям, отдающим все силы во славу российского неба, — отметил Ратмир Мавлиев. — Сегодня в самых современных отечественных истребителях бьётся уфимское сердце — высокотехнологичный двигатель.

 

Самолет доставили из Москвы в разобранном виде. Сборка заняла несколько дней. 25 апреля МиГ-29 был установлен на постамент. В двигателях истребителя установили красные прожекторы. Вечером и ночью их свет будет создавать иллюзию выходящей газовой струи из сопла истребителя.


МиГ-29 — советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна. Эксплуатируется с лета 1983 года. Наличие на МиГ-29УБ прицельного комплекса позволяет вести на нем ближний маневренный воздушный бой, а также наносить удары по визуально видимым наземным целям бомбами и неуправляемыми ракетами.

Ранее место последней стоянки у УМПО обрели СУ-25Б «Грач» и СУ-27, как олицетворение возможностей российской авиации. «Стальные сердца» Р95Ш и его модификация Р195 для Су-25 разработки ОКБ «Мотор», выпускались на УМПО. Эти двигатели признаны самыми надежными в своем классе. Не было ни одной катастрофы, связанной с отказом мотора, за всю историю истребителя.

Публичное акционерное общество «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ПАО «ОДК-УМПО») входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Госкорпорации Ростех.

Основные виды деятельности:

— разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт газотурбинных авиационных двигателей;

— производство и ремонт узлов вертолетной техники;

— разработка, производство и ремонт газоперекачивающих установок.

Читайте также:
Провал у трассы под Уфой за ₽1 млрд посетил чиновникПоход в парк закончился для юной уфимки травмой и прокурорской проверкойПьяная директор школы насмерть задавила женщину
#Юлия Литвиненко#Уфа#Башкортостан#Памятник#Новости Башкирии#Ракеты#Дню Победы#МиГ-29УБ#МиГ-29
Подпишитесь
В Уфе ждут мощный ветер и заморозки
Сегодня, 05:53
«Покаянные письма»: мать обвинённого в изнасиловании парня обратилась к СМИ
Сегодня, 04:14
В Уфе провалилась Зининская трасса за ₽1 млрд
Сегодня, 04:30
Перекрытия дорог в Уфе 9 мая
Сегодня, 05:11
Стало известно, когда наконец закончится конфликт на Украине
Вчера, 16:59
Залез на электроопору: в Уфе молодого человека чуть не убило током
Вчера, 15:48
"