В Уфе открыли памятник-истребитель

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
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Updated Сегодня, 10:40
Возле «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» в среду, 8 мая, открыли памятник «Истребитель МиГ-29УБ», сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Этот истребитель был оснащен двигателями РД-33 разработки «ОДК-Климов». Производство таких двигателей начали на уфимском заводе ОДК в 2022 году.
— Это третье воздушное судно на этой территории, еще один символ покорения неба и подарок ко Дню Победы для жителей нашего города. Это дань моторостроителям, отдающим все силы во славу российского неба, — отметил Ратмир Мавлиев. — Сегодня в самых современных отечественных истребителях бьётся уфимское сердце — высокотехнологичный двигатель.
Самолет доставили из Москвы в разобранном виде. Сборка заняла несколько дней. 25 апреля МиГ-29 был установлен на постамент. В двигателях истребителя установили красные прожекторы. Вечером и ночью их свет будет создавать иллюзию выходящей газовой струи из сопла истребителя.
МиГ-29 — советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна. Эксплуатируется с лета 1983 года. Наличие на МиГ-29УБ прицельного комплекса позволяет вести на нем ближний маневренный воздушный бой, а также наносить удары по визуально видимым наземным целям бомбами и неуправляемыми ракетами.
Ранее место последней стоянки у УМПО обрели СУ-25Б «Грач» и СУ-27, как олицетворение возможностей российской авиации. «Стальные сердца» Р95Ш и его модификация Р195 для Су-25 разработки ОКБ «Мотор», выпускались на УМПО. Эти двигатели признаны самыми надежными в своем классе. Не было ни одной катастрофы, связанной с отказом мотора, за всю историю истребителя.
Публичное акционерное общество «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ПАО «ОДК-УМПО») входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Госкорпорации Ростех.
Основные виды деятельности:
— разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт газотурбинных авиационных двигателей;
— производство и ремонт узлов вертолетной техники;
— разработка, производство и ремонт газоперекачивающих установок.