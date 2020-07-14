В мэрии Уфы прокомментировали ситуацию на Руставели после пикета на Красной площади

Накануне, 13 июля, на сайте администрации Уфы появился комментарий, касающийся скандальной ситуации, сложившейся вокруг строительства высотного дома на улице Руставели.
Напомним, жильцы соседних домов выступили против появления 34-этажной высотки, объяснив, что это создает угрозу соседних домах, на которых имеются трещины. Люди устраивали голодовку в знак протеста, вставали на колени возле здания уфимской мэрии и ездили на одиночный пикет на Красную площадь в Москву. Останавливать свои протестные выступления они не намерены, хотя владелец фирмы-застройщика ПСК-6 Андрей Носков подал в суд на активистов.
Тем временем в мэрии считают, что жильцы преувеличивают опасность, и на самом деле домам о соседству со стройкой ничего не угрожает. Власти города в июне заключили с ГУП «БашНИИстрой» договор, по которому специалисты института будут постоянно мониторить техническое состояние домов. Для этого на их стенах закрепили гипсовые маячки, по которым, по мнению специалистов, пока никаких отклонений не наблюдается.
Представители столичной мэрии настаивают, в частности, что трещины в доме №5 появились не из-за нынешней стройки, а гораздо раньше – в 2012 году. Их основной причиной стало отсутствие деформационного шва между блок-секциями и неравномерная осадка фундамента.
Для изучения проблемной ситуации сформирована рабочая группа.
Помимо всех этих мер, мэрия пообещала в самое ближайшее время провести ремонт кровли и системы отопления в доме с трещинами.
Со ссылкой на застройщика (ПСК-6) администрация города также сообщила, что для сохранения соседних со стройплощадкой домов приняты дополнительные меры: оборудован геотехнический экран, укрепляется грунт методом струйной цементации. и т.д.
Вопрос об отказе от строительства 34-этажной высотки в этом месте в мэрии однозначно не рассматривают.
Медиакорсеть следит за ситуацией.