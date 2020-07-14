В мэрии Уфы прокомментировали ситуацию на Руставели после пикета на Красной площади

Тем временем в мэрии считают, что жильцы преувеличивают опасность, и на самом деле домам о соседству со стройкой ничего не угрожает. Власти города в июне заключили с ГУП «БашНИИстрой» договор, по которому специалисты института будут постоянно мониторить техническое состояние домов. Для этого на их стенах закрепили гипсовые маячки, по которым, по мнению специалистов, пока никаких отклонений не наблюдается.