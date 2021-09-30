Наболело: в Башкирии медики и жители Учалов высказали претензии делегации минздрава

— Вместо того, чтобы поддержать людей, которые и так с ног валятся от усталости и могут иногда что-то где-то недосмотреть, но при этом не причинили вреда никому, а просто не успели заполнить какой-то отчет, руководство приказывает без всякого разбирательства писать объяснительную и потом штрафует. Так было и когда я работала на приеме больных у терапевта, так было и в «красной зоне». Ты людей спасаешь, себя не жалеешь, а тут приходит какой-то чиновник и наказывает тебя за какую-то бумажку. Поэтому я и ушла, и многие тоже приняли такое решение. Я люблю свою работу, но я хочу, чтобы ко мне относились с уважением, а не как к расходному материалу, — в сердцах заявила медсестра.