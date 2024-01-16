Экс-министр культуры заступился за Алсынова и назвал власти Башкирии некомпетентными

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 09:44
Бывший министр культуры и заместитель премьер-министра Ильдус Илишев заступился за активиста Фаиля Алсынова.
Вчера в Баймаке состоялось судебное заседание в поддержку Фаиля Алсынова, бывшему руководителю общественной организации «Башкорт». Его обвиняют в разжигании межнациональной розни и экстремизме за фразу об армянском народе, высказанную на выступлении против золотодобывающих фирм. Оглашение приговора не состоялось, но обернулось тем, что возле здания суда собралась масса народа, пожелавшего поддержать Алсынова.
За общественника заступился общественный деятель Ильдус Илишев. С 2005 по 2010 год Илишев возглавлял министерство культуры и национальной политики Республики Башкортостан, а также был вице-премьером в правительстве региона. Также он занимался научной и дипломатической деятельностью, став директором Института права Башкирского государственного университета, доктором политических наук и заместителем постоянного представителя России при Организации Исламского сотрудничества в городе Джидде (Саудовская Аравия). В 2022 году Ильдус Илишев был удостоен Почётной грамоты Президента России «за реализацию внешнеполитического курса России».
Ильдус Илишев записал видеоролик, в котором на 3 языках — башкирском, русском и английском — выразил отношение к происходящим событиям. По его словам, в Башкирии «никогда ранее не складывалась такая сложная социальная, экономическая и общественно-политическая ситуация». Главной причиной бывший чиновник называет некомпетентность республиканского руководства.
— Оно проявляет неспособность и нежелание строить уважительный диалог с населением, которое ставит различные вопросы, связанные с качеством его жизни. Особую тревогу вызывает то, с каким «маниакальным упорством» преследуются лидеры общественного мнения башкирского народа. — И. Илишев.
Ильдус Илишев считает, что общественники и активисты ставят вопросы сохранения местной культуры, языка, экологического баланса и природы. Примером такого преследования экс-дипломат назвал судебное дело в отношение Фаиля Алсынова, известного защитника Куштау. Господин Илишев выразил надежду, что суд объективно рассмотрит доводы сторон, участвующих в процессе и вынесет справедливое решение.
В нынешних условиях запугивание населения, силовое давление и буллинг политический деятельность назвал не релевантными инструментами решения проблем, вызывающих большой общественный резонанс.
— Данные методы ведут к радикализации населения и политизации протестного движения. — И. Илишев.
Ильдус Илишев известен также тем, что песня «Белая река» музыканта Юрия Шевчука посвящена ему. Дело в том, что они дружили в молодости. Недавно группа DDT Юрия Юлиановича выпустила злободневный клип.
* 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией, а её деятельность запрещена на территории России.