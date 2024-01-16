Экс-министр культуры заступился за Алсынова и назвал власти Башкирии некомпетентными

За общественника заступился общественный деятель Ильдус Илишев. С 2005 по 2010 год Илишев возглавлял министерство культуры и национальной политики Республики Башкортостан, а также был вице-премьером в правительстве региона. Также он занимался научной и дипломатической деятельностью, став директором Института права Башкирского государственного университета, доктором политических наук и заместителем постоянного представителя России при Организации Исламского сотрудничества в городе Джидде (Саудовская Аравия). В 2022 году Ильдус Илишев был удостоен Почётной грамоты Президента России «за реализацию внешнеполитического курса России».