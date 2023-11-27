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Published Сегодня, 04:47

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Власти Башкирии уточнил информацию о земельных участках для военнослужащих

Важно заявление для участников СВО сделали власти Башкирии

27 ноября 2023, 04:47
Фото: 1MI

Власти Башкирии уточнил информацию о земельных участках для военнослужащих

В Минземлеимущества региона уточнили список наград, необходимых для получения земельных участков.

Депутаты Курултая в ходе заседания 23 ноября одобрил поправки к закону о регулировании земельных отношений. Так, земельные участки будут выделяться для участников СВО, отмеченных государственными наградами как, например, ордена Мужества, Гагарина, Александра Невского, Святого Георгия или удостоенным званий Героя РФ.

Как сообщал ранее Mkset, действие данного права распространяется также на членов семей погибших военнослужащих, включая супругов и несовершеннолетних детей.

Как подчеркнула глава регионального Минземимущества Наталья Полянская, для получения участка не требуется подтверждение нуждаемости. Обращаться за землей участники СВО или их семьи могут в местные органы управления.

#Общество#Приобретение земли#Минземимущество#Приватизация земли#СВО#Участники СВО#Меры поддержки участников СВО
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