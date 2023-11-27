Важно заявление для участников СВО сделали власти Башкирии

Депутаты Курултая в ходе заседания 23 ноября одобрил поправки к закону о регулировании земельных отношений. Так, земельные участки будут выделяться для участников СВО, отмеченных государственными наградами как, например, ордена Мужества, Гагарина, Александра Невского, Святого Георгия или удостоенным званий Героя РФ.