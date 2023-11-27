Важно заявление для участников СВО сделали власти Башкирии

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 04:50
Депутаты Курултая в ходе заседания 23 ноября одобрил поправки к закону о регулировании земельных отношений. Так, земельные участки будут выделяться для участников СВО, отмеченных государственными наградами как, например, ордена Мужества, Гагарина, Александра Невского, Святого Георгия или удостоенным званий Героя РФ.
Как сообщал ранее Mkset, действие данного права распространяется также на членов семей погибших военнослужащих, включая супругов и несовершеннолетних детей.
Как подчеркнула глава регионального Минземимущества Наталья Полянская, для получения участка не требуется подтверждение нуждаемости. Обращаться за землей участники СВО или их семьи могут в местные органы управления.