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Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

В Правительстве Башкирии нашли подлог

В Правительстве Башкирии нашли подлог

22 июля 2024, 09:02
Фото: 1MI
Огромные участки земли фермер получил от чиновников под видом обычного гражданина, сообщает УФАС Республики Башкортостан.

УФАС России выявило нарушения антимонопольного законодательства со стороны Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан (Минземимущество РБ).

Ведомство предоставило земельные участки главе крестьянского (фермерского) хозяйства с нарушением порядка предоставления земли, установленного Земельным кодексом РФ. В частности, Минземимущество РБ заключило договоры аренды земельных участков с главой КФХ, не имевшим статуса индивидуального предпринимателя на момент заключения договора.

Кроме того, предоставленные участки площадью 41,4 га, 39,8 га и 66 га превысили максимально допустимые размеры, установленные законодательством. Данное обстоятельство также свидетельствует о нарушении антимонопольного законодательства, поскольку предоставляет главе КФХ необоснованное преимущество перед другими потенциальными арендаторами.

В результате проведенной проверки УФАС России выдало Минземимуществу РБ предупреждение о необходимости прекратить совершение нарушений. Ведомству предписано уведомить главу КФХ о недействительности договоров аренды и вернуть земельные участки в государственную собственность.

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