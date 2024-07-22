В Правительстве Башкирии нашли подлог

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
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УФАС России выявило нарушения антимонопольного законодательства со стороны Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан (Минземимущество РБ).
Ведомство предоставило земельные участки главе крестьянского (фермерского) хозяйства с нарушением порядка предоставления земли, установленного Земельным кодексом РФ. В частности, Минземимущество РБ заключило договоры аренды земельных участков с главой КФХ, не имевшим статуса индивидуального предпринимателя на момент заключения договора.
Кроме того, предоставленные участки площадью 41,4 га, 39,8 га и 66 га превысили максимально допустимые размеры, установленные законодательством. Данное обстоятельство также свидетельствует о нарушении антимонопольного законодательства, поскольку предоставляет главе КФХ необоснованное преимущество перед другими потенциальными арендаторами.
В результате проведенной проверки УФАС России выдало Минземимуществу РБ предупреждение о необходимости прекратить совершение нарушений. Ведомству предписано уведомить главу КФХ о недействительности договоров аренды и вернуть земельные участки в государственную собственность.