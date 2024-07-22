В Правительстве Башкирии нашли подлог

Кроме того, предоставленные участки площадью 41,4 га, 39,8 га и 66 га превысили максимально допустимые размеры, установленные законодательством. Данное обстоятельство также свидетельствует о нарушении антимонопольного законодательства, поскольку предоставляет главе КФХ необоснованное преимущество перед другими потенциальными арендаторами.