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Побег

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«Хотели уйти на СВО»: побег заключённых в Липецке — хронология событий
26 октября, 09:21
Видео. Трансгендер* убежал от мужчин в Уфе
16 сентября, 04:42
Видео. Мигранты попытались сжечь охранника клуба в Уфе
14 августа, 11:47
История с побегом из детдома в Уфе обрастает жуткими деталями
Молодой человек попавшей в реанимацию после спуска по одеялу с третьего этажа учреждения девушки рассказал журналистам его и ее версию резонансного события.
22 июля, 19:24
«Выдумала избиение». Воспитанница уфимского детдома покалечилась при побеге
22 июля, 05:17
2021
В Уфе задержали мужчину, сбежавшего из колонии-поселения
Оперативникам удалось в течение двух суток найти и задержать мужчину, который сбежал из колонии-поселения в районе Мелеуза.
12 сентября 2021, 13:50
2019
В Башкирии задержали сбежавшего заключенного
16 сентября 2019, 06:31
Бежавшего из колонии в Мелеузе мужчину задержали
Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по РБ.
19 мая 2019, 10:26
2017
Троим бежавшим из изолятора в Башкирии огласили приговор
Мужчины напали на вошедшего в камеру полицейского и избили его.
30 марта 2017, 06:18

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