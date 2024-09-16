Трансгендер* убежал от мужчин в Уфе

Как стало известно, случай произошёл во время вечеринки, где люди наслаждались пением своих любимых хитов. Но веселье быстро перешло границы допустимого: после непростой ситуации с оплатой счета наш герой решил взять ноги в руки и броситься наутек, размахивая своими волосами. Сотрудники Росгвардии начали преследование — это было больше похоже на сцены из фильмов о погонях.