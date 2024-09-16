Трансгендер* убежал от мужчин в Уфе

Posted 16 сентября, 04:42
Published 16 сентября, 04:42
Modified 16 сентября, 07:18
Updated 16 сентября, 07:18
Присутствующие гости караоке «Сопрано» в Уфе оказались свидетелями того, как трансгендер* вдруг устроил настоящий переполох. В результате его поведение привлекло внимание сотрудников Росгвардии, которых вызвали на место инцидента.
Как стало известно, случай произошёл во время вечеринки, где люди наслаждались пением своих любимых хитов. Но веселье быстро перешло границы допустимого: после непростой ситуации с оплатой счета наш герой решил взять ноги в руки и броситься наутек, размахивая своими волосами. Сотрудники Росгвардии начали преследование — это было больше похоже на сцены из фильмов о погонях.
Случайные свидетели оказались в восторге от происходящего и активно комментировали ситуацию в социальных сетях.
— Ну вот, теперь даже трансгендеры* умеют бежать быстрее Росгвардии.
— Кто-то явно не ожидал такой развязки вечера.
— На будущую олимпиаду тренируется. Будет или открывать всё шоу, или обгонять ямаек, — пишут пользователи соцсетей.
* — ЛГБТ сообщество признано запрещенным на территории России.