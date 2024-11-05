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Posted 5 ноября, 13:52

Published 5 ноября, 13:52

Modified 5 ноября, 16:02

Updated 5 ноября, 16:02

Ильдар Фаттахов возглавил перинатальный центр

В главном роддоме Башкирии сменился руководитель

5 ноября 2024, 13:52
Фото: https://t.me/rkpcufa
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Ильдар Фаттахов возглавил перинатальный центр

В родильном доме столицы региона встретили нового начальника с поздравлениями, сообщила пресс-служба Республиканского перинатального центра во вторник, 5 ноября.

В акушерском центре произошла смена руководителя — теперь управлять центром будет опытный врач высшей категории, кандидат медицинских наук Ильдар Фаттахов. Мужчина является специалистом в области акушерства и гинекологии. В своей профессиональной деятельности, как пишет пресс-служба медицинской организации, был отмечен обширными познаниями и принципиальным отношением к высоким стандартам медицинского обслуживания.

Ранее руководящую должность занимал экс-замминистра здравоохранения Игорь Засядкин. В 2023 году прогремел скандал, в котором обвиняли руководство центра в вымогательстве денег у пациентов, а также в неэтичном поведении по отношению к персоналу РКПЦ. Но после комментария Минздрава РБ насчёт данной ситуации и проведенной проверки, обвинения были опровергнуты.

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— Коллектив Перинатального центра поздравляет своего нового руководителя с назначением и желает ему профессиональных успехов, — указано в сообщении учреждения здравоохранения.

Недавно Mkset сообщил про жительницу Октябрьского, которую поздравили со столетним юбилеем.

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