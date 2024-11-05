В главном роддоме Башкирии сменился руководитель

Ранее руководящую должность занимал экс-замминистра здравоохранения Игорь Засядкин. В 2023 году прогремел скандал, в котором обвиняли руководство центра в вымогательстве денег у пациентов, а также в неэтичном поведении по отношению к персоналу РКПЦ. Но после комментария Минздрава РБ насчёт данной ситуации и проведенной проверки, обвинения были опровергнуты.