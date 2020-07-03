В РКБ имени Куватова отключили горячую воду более, чем на неделю

Posted 3 июля 2020, 11:27
Published 3 июля 2020, 11:27
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
Вчера, 2 июля, на странице Республиканской больницы имени Куватова, которая расположена в Уфе, появилось официальное обращение к пациентам. В сообщении предупреждается, что в медицинском учреждении отключили горячую воду.
По информации руководства больницы, отключение воды было плановым и организовано со стороны БашРТС. В сообщении отключение связывают с испытанием магистральных сетей.
В обращении руководства больницы предупреждают, что несмотря на случившееся, в каждом корпусе учреждения организованы «комнаты для приема водных процедур». Для подачи воды используются бройлеры с подогревом.
Кроме того, в РКБ имени Куватова проводятся технические работы, чтобы увеличить душевые кабины. Перед пациентами принесли извинения за временные неудобства.