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Posted 3 июля 2020, 11:27

Published 3 июля 2020, 11:27

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В РКБ имени Куватова отключили горячую воду более, чем на неделю

В РКБ имени Куватова отключили горячую воду более, чем на неделю

3 июля 2020, 11:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Информация об отключении воды появилась на официальном аккаунте больницы в социальных сетях.

Вчера, 2 июля, на странице Республиканской больницы имени Куватова, которая расположена в Уфе, появилось официальное обращение к пациентам. В сообщении предупреждается, что в медицинском учреждении отключили горячую воду.

По информации руководства больницы, отключение воды было плановым и организовано со стороны БашРТС. В сообщении отключение связывают с испытанием магистральных сетей.

В обращении руководства больницы предупреждают, что несмотря на случившееся, в каждом корпусе учреждения организованы «комнаты для приема водных процедур». Для подачи воды используются бройлеры с подогревом.

Кроме того, в РКБ имени Куватова проводятся технические работы, чтобы увеличить душевые кабины. Перед пациентами принесли извинения за временные неудобства.

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