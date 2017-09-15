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В Республиканском перинатальном центре нашли нарушения

15 сентября 2017, 19:05
Во время проверки в Республиканском перинатальном центре обнаружили нарушения.

Такая информация появилась на официальном сайте контрольно-счетной палаты РБ. Оказалось, что организация не соответствует требованиям существующих стандартов. В перинатальном центре не обеспечено достойное качество лечебно-диагностического процесса, а также отсутствует снижение младенческой смертности.

После проверки стало ясно, Республиканский перинатальный центр не реализует все функции, созданные для оказания достойной медицинской помощи.

- Нарушения были выявлены в оказании медицинских услуг, использовании медицинского оборудования, приобретении, применении и списании лекарственных препаратов, в том числе психотропных и наркотических, - озвучили на коллегии Контрольно-счетной палаты РБ.

По мнению сотрудников контрольно-счетной палаты, перинатальному центру не хватает эффективного высококвалифицированного руководства, именно поэтому он не дотягивает до стандартов качества.

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