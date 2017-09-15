В Республиканском перинатальном центре нашли нарушения

Такая информация появилась на официальном сайте контрольно-счетной палаты РБ. Оказалось, что организация не соответствует требованиям существующих стандартов. В перинатальном центре не обеспечено достойное качество лечебно-диагностического процесса, а также отсутствует снижение младенческой смертности.