В Республиканском перинатальном центре нашли нарушения

Такая информация появилась на официальном сайте контрольно-счетной палаты РБ. Оказалось, что организация не соответствует требованиям существующих стандартов. В перинатальном центре не обеспечено достойное качество лечебно-диагностического процесса, а также отсутствует снижение младенческой смертности.
После проверки стало ясно, Республиканский перинатальный центр не реализует все функции, созданные для оказания достойной медицинской помощи.
- Нарушения были выявлены в оказании медицинских услуг, использовании медицинского оборудования, приобретении, применении и списании лекарственных препаратов, в том числе психотропных и наркотических, - озвучили на коллегии Контрольно-счетной палаты РБ.
По мнению сотрудников контрольно-счетной палаты, перинатальному центру не хватает эффективного высококвалифицированного руководства, именно поэтому он не дотягивает до стандартов качества.