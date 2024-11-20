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Перекрытие движения

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Ноябрь
Маршрутки в Уфе отменены
20 ноября, 06:35
Июль
Дорогу в Башкирии закрыли из-за оползня
26 июля, 12:35
Видео. Туристы из-за дождя застряли в Башкирии
В Бурзянском районе Башкортостана из-за сильных ливней размыло дорогу, отрезав туристов от возможности вернуться домой, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
26 июля, 08:33
Май
В Уфе из-за «Южных ворот» перекроют движение до середины осени
Движение транспорта будет блокировано частично с 6 мая по 1 октября.
3 мая, 11:17

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